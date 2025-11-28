ETV Bharat / state

राजगढ़ में SIR को लेकर घमासान, आमने-सामने सरपंच और सचिव, पिछड़ रहा जिला

राजगढ़ में सरपंच और सचिव के बीच बढ़ रहा विवाद, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के साथ SIR के कागज फाड़ने का आरोप.

राजगढ़ में आमने-सामने सरपंच और पंचायत सचिव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:14 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 8:52 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीते दिनों वायरल हुई सरपंच और सचिव के बीच का ऑडियो क्लिप पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसके बाद सचिव संगठन ने सरपंच के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) से संबंधित कागज फाड़ने का आरोप लगाया. साथ ही एफआईआर दर्ज करने वा पद से हटाने की मांग की. जिसको लेकर 27 नवंबर से पंचायत सचिव व सहायक सचिव हड़ताल पर हैं. वहीं शुक्रवार को राजगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायतों के सरपंच भी सचिव के खिलाफ एकत्रित हो गए. किसी भी तरह की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है.

सरपंच-सचिव में विवाद, SIR कागज फाड़ने का आरोप

ईटीवी भारत से बात करते हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष हेमराज यादव कहते हैं कि,"लाडनपुर ग्राम पंचायत में सचिव 3 महीने से अनुपस्थित थे और उन्होंने सरपंच पर SIR के कागज फाड़ने का झूठा आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है. सरपंच के ऑडियो को लेकर अध्यक्ष हेमराज कहते हैं कि, उसको लेकर दोनों की आपस में बात हो गई थी और सरपंच माफी भी मांग रहा था, लेकिन SIR के जो कागज फाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, वो सरासर झूठ है.

आमने-सामने सरपंच और पंचायत सचिव (ETV Bharat)

सचिव के समर्थन में रोजगार सहायकों द्वारा भी जो हड़ताल की जा रही है. हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि शासन की जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है. हम कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से मिलकर इनकी हड़ताल खत्म कराने का आग्रह करेंगे."

सचिव संगठन ने जताई नाराजगी

वहीं सचिव संगठन कार्रवाई न होने तक अपनी हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है. अपनी हड़ताल जिला व प्रदेश स्तर तक ले जाने की बात कह रहा है. सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, "लाडनपुर ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव विनय सिंह पाल के साथ ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा गाली गलौज व धक्कामुक्की की गई. इस घटना को 5 दिन के लगभग हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन की और से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

जबकि हम ज्ञापन भी दे चुके हैं. जिसमें हमने 3 दिन की चेतावनी दी थी. उसके बाद 27 नवंबर को भी ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी. फिलहाल ये ब्लॉक स्तर पर है. जिसे हम जिला वा प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे."

राजगढ़ में सचिवों का धरना (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत सचिव की हड़ताल से काम प्रभावित

मामले में एसडीएम निधि भारद्वाज से भी फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि, "फिलहाल हमारा एसआईआर का काम ग्राम पंचायत सचिव की हड़ताल के कारण प्रभावित हुआ है. ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के बीच जो भी विरोधाभास है. उसकी जांच कराई जा रही है, ऑडियो जो बाहर आया है, उसमें निश्चित तौर पर जांच की आवश्यकता है. हमें ये भी पता चला है कि,पीड़ित सचिव अस्पताल में भर्ती है. जिसकी जांच जिला पंचायत सीईओ देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारा एसआईआर का काम जरूर प्रभावित हो रहा है.

किसी भी ग्राम पंचायत के विकास व परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच वा सचिव के बीच में तालमेल जरूरी है, लेकिन राजगढ़ जनपद में ग्राम पंचायत सरपंच वा सचिवों के बीच हो रहा टकराव शासकीय कार्यों की गति को रोकने का काम कर रहा है. जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की आम जानता को भुगतना पड़ रहा है.

