सिर्फ कागजों में बंद पार्वती का जर्जर पुल, जान हथेली पर रख रोजाना हजारों वाहन आर-पार
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पार्वती नदी पर 50 साल पुराना पुल जर्जर. प्रतिबंध होने के बाद भी आवागमन जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 4:00 PM IST
राजगढ़ : मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, सीहोर, विदिशा और गुना को जोड़ने वाला पुल जर्जर हालत में है. ये पुल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पार्वती नदी पर बना है. इसे लगभग 10 माह पूर्व क्षतिग्रस्त होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया. नदी पार करने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई. लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग पर पानी बढ़ जाने के कारण हजारों लोगों की भीड़ ने क्षतिग्रस्त पुल को पार किया, जोकि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. भीड़ रोकने के लिए मौके पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं था.
भाईदूज पर वाहनों की रेलमपेल
गुरुवार को भाईदूज पर कई प्रसिद्ध स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में पार्वती नदी के इस पुल को पार करने के बाद लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बैरसिया तहसील में बरखेड़ी धाम पर भाईदूज पर प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
जान हथेली पर रख गुजरे वाहन चालक
राजगढ़ जिले की सीमा में पार्वती नदी पर बने इस पुल से हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन चालक इधर से उधर गुजरे, जो किसी बड़ी घटना को स्वयं ही दावत दे रहे थे. जिन्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं था, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो राजगढ़ और भोपाल जिले की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था को संभाला, लेकिन और कोई रास्ता न होने के कारण आने जाने वाले लोगों को उसी क्षतिग्रस्त पुल से गुजारना पड़ा.
10 माह पहले ही बंद कर दिया था पुल पर आवागमन
गौरतलब है कि लगभग 50 वर्ष इस पुराने पुल को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 10 माह पूर्व बंद करा दिया था. पुल के दोनों और दीवारें खड़ी कर दी गई थी, ताकि 2 वा चार पहिया वाहन इस पुल को पार न कर पाएं और नदी में से एक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन उस पर पानी आ जाने के कारण वह रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद लोग दीवार के आसपास मिट्टी डालकर पैदल वा दो पहिया वाहनों से इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे है.
अब पुल के दोनों ओर तैनात होगा पुलिस बल
इस मामले में नरसिंहगढ़ एसडीएम सुशील कुमार कहते हैं "हमें जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो पुलिसकर्मियों को भेजकर लोगों को आने-जाने से रोका और समझाइश भी दी गई. पुल पर अब स्थाई सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि लोग इधर से उधर न गुजरें. नदी में जैसे ही पानी कम हो जाएगा तो वैकल्पिक मार्ग भी व्यवस्थित करा दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के घटनाक्रम ना देखने को मिलें.