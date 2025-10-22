यहां जान पर खेलकर खेला जाता है देवताओं वाला खेल, पुरानी परंपरा आज भी जारी
राजगढ़ में दीपावली के दूसरे दिन युवा जंगली तुलसी लेकर करते हैं गांव का भ्रमण, तुलसी की गंध से विचलित गाय करती है हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 4:44 PM IST
राजगढ़: मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में दीपावली पर अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं. ऐसी ही एक परंपरा राजगढ़ में भी है, जिसका नाम है छोड़ा उत्सव. इस परंपरा को देवताओं का खेल माना जाता है, जिसे ग्रामीण आज भी निभा रहे हैं. इस खेल में जंगली तुलसी को एक डंडे से बांधकर गाय के सामने ले जाते हैं और गाय पूरी ताकत से तुलसी पर हमला करती है. जिसे देखने हजारों लोग इकट्ठा होते हैं.
जंगली तुलसी के गंध से विचलित होती है गाय
दीपावली पर्व के दूसरे दिन राजगढ़ के सारंगपुर डिवीजन अंतर्गत आने वाले सुल्तानिया गांव में छोड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक एक डंडे में जंगली तुलसी को बांधकर गाय के सामने लाया जाता है. जिसकी गंध से गाय विचलित होती है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है. यह परंपरा कई पीढ़ियों से गांव में चली आ रही है.
महीनों पहले से होती है छोड़ा उत्सव की तैयारी
गांव के बाबूलाल नागर कहते हैं कि "छोड़ा उत्सव हमारे गांव का सबसे बड़ा पर्व है, जिसकी तैयारी के लिए हम कई महीने पहले से ही लग जाते है. गांव के आसपास के जंगल में दोना (जंगली तुलसी) का पौधा ढूंढा जाता है. जिसकी खासियत यह होती है कि जब तक इसको छेड़ा नहीं जाए तब तक इसकी गंध नहीं आती है."
सुबह से शाम तक चलता है खेल
गांव में स्थित माताजी के स्थान से छोड़ा उत्सव की शुरुआत होती है और पूरे गांव में भ्रमण करने के बाद उसी स्थान पर समापन होता है.
छोड़ा उत्सव के खेल से गांव में आती है खुशहाली
ग्रामीणों की मान्यता है कि गाय के वार से जब जंगली तुलसी का कुछ हिस्सा गिरता है तो ग्रामीण उसे अपने पास रख लेते हैं, जो बच्चों की नजर उतारने के लिए भी काम में आता है. इस खेल को ग्रामीण देवताओं का खेल मानकर खेलते हैं. लोगों का मानना है कि इस खेल से गांव में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.
ग्रामीणों के मुताबिक यह खेल देवताओं का खेल है और ग्रामीण इसी परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं. इस खेल में आस्था और मनोरंजन के साथ रिस्क भी है, पूर्व में कई लोग घायल भी हो चुके हैं. लेकिन ग्रामीणों की आस्था के आगे उनके सब दुख-दर्द बौने साबित होते हैं.