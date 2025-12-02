ETV Bharat / state

राजगढ़ में SIR का काम कर रहे छात्र, BLO ने लगाया तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप

जो किसान अपने घरों में नहीं मिलते उनके पास खेत और बाजार में जाता हूं. एक बार नहीं उनके पास बार बार जाना पड़ता है. वे मुझ पर नाराज भी होते हैं, कहते है कि,आप को तो तनख्वाह मिलती है, हमारी फसल खराब हो जाएगी, तो कौन देगा. इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है.

बीएलओ मांगीलाल वर्मा ने वीडियो में कहा था कि, उन्हें 24 घंटे में से केवल 3 घंटे ही सोने के लिए मिल रहे हैं. 21 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है. मेरे क्षेत्र में 3 गांव हैं और 1400 के लगभग मतदाता हैं. जबकि एक बीएलओ के पास 1200 मतदाता होते हैं, यदि ज्यादा हो तो एक अतिरिक्त बीएलओ नियुक्त किया जाता है. जिसकी जानकारी भी मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई.

मांगीलाल वर्मा का रविवार 30 नवंबर को एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें वे छुट्टी वाले दिन भी SIR का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि वे अपने स्कूल के कक्षा 10वीं के बच्चों की मदद SIR के काम में ले रहे हैं. उनका कहना था कि, उन्होंने अपने सहयोगी शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी बुलाने के लिए फोन लगाए, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया.

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्लॉक में आने वाले सरकारी हाई स्कूल धनवासकला में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक व बीएलओ मांगीलाल वर्मा ने तहसीलदार पर आरोप लगाए है. बीएलओ का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. जिसकी मौखिक शिकायत उन्होंने राजगढ़ एसडीएम निधि भारद्वाज से की है. वहीं वे अपना एक शिकायती आवेदन पत्र राजगढ़ कोतवाली थाने में भी लेकर गए थे. जहां थाना क्षेत्र ना होने के चलते आवेदन लेने से इंकार कर दिया गया.

गांव-बाजार-खेत जाकर इकठ्ठा कर रहा फॉर्म

आगे वे कहते नजर आ रहे हैं कि रविवार का दिन है, फिर भी मैं काम कर रहा हूं. मैने अपने सहयोगियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को फोन लगाकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया. इसलिए फॉर्म को क्रमवार जमाने में बच्चों की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमें फटकार लगाते हैं. कुछ दिन पहले तहसीलदार गांव आए थे. मुझसे 300 फॉर्म एक दिन में एकत्रित करने के लिए कहा था, लेकिन गांव के लोग घर में नहीं मिलते, तो खेत पर जाता हूं, एक अकेला बीएलओ क्या करे."

BLO के आवेदन पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

BLO मांगलाल वर्मा का तहसीलदार पर आरोप

मांगीलाल वर्मा का आरोप है कि, वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार 1 दिसंबर को कालीपीठ में पदस्थ तहसीलदार अनिल शर्मा धनवास कला गांव में स्थित हाई स्कूल में आए. जहां मैं एसआईआर से संबंधित काम कर रहा था. उन्होंने मुझे पहले खरी खोटी सुनाई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गए. मेरी गर्दन पकड़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही जाती सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया. घटनाक्रम की मौखिक शिकायत राजगढ़ एसडीएम से भी की है."

SDM बोलीं- तहसीलदार से जवाब तलब

मामले में ईटीवी भारत ने राजगढ़ एसडीएम निधि भारद्वाज से भी फोन पर बात कि, तो उन्होंने कहा कि, "बीएलओ मांगीलाल वर्मा इस घटनाक्रम के बाद मेरे पास आए थे. उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि, उनके साथ तहसीलदार ने इस तरह का बर्ताव किया है. मैंने तहसीलदार से भी इस बारे में बात की है और उनसे स्पष्टीकरण के लिए कहा है. मैं पूरे मामले से कलेक्टर को अवगत कराऊंगी और तहसीलदार से जवाब तलब किया जाएगा. उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम निधि ये भी कहती हैं कि, हमने तहसीलदार और सुपरवाइजर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हुए है कि, बीएलओ फॉर्म को भरेंगे और उन्हें कलेक्ट करेंगे. उनको डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी हमने पटवारियों की टीम को दी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. बीएलओ ने 10वीं कक्षा के बच्चों की मदद ली. उसी बात को लेकर तहसीलदार वहां गए थे. मांगीलाल वर्मा ने बताया है कि, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, यदि ऐसा है तो यह वाकई खेद पूर्ण है. ऐसा नहीं होना चाहिए था."

तहसीलदार ने आरोपों की बताया निराधार

इसके साथ ही तहसीलदार अनिल शर्मा पर बीएलओ के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर ईटीवी भारत ने उनसे फोन पर बात की तो, उन्होंने कहा कि, "ये बीएलओ अपने एसआईआर के काम में पिछड़ रहे हैं. केवल इसलिए मैं स्कूल गया था. उसी को लेकर इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे. इनके सहयोग के लिए पांच-पांच लोग लगाए हुए हैं, फिर भी ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, रही बात अभद्र व्यवहार करने की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. आप अन्य शिक्षकों से भी मालूम कर सकते है, मुझ पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है."