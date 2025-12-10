ETV Bharat / state

भावांतर योजना के भंवर में फंसे किसान, मंडी के रिकॉर्ड में सोयाबीन की कम तौल दर्शाई

इसके लिए किसानों को पंजीयन कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सोयाबीन की फसल खरीदी भी गई. वहीं, भावांतर के भंवर में फंसकर कुछ किसान घाटे में हैं. मंडी में जिम्मेदारों ने फसल का ब्यौरा कम दर्शाया. अब किसान इसमें संशोधन कराने के लिए घूम रहे हैं.

राजगढ़ : मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों की सोयाबीन फसल का उचित दाम दिलवाने के लिए भावांतर योजना की शुरूआत की. भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को एमएसपी से कम कीमत में बिकने वाले सोयाबीन की फसल के बोनस का लाभ दिलाना है.

राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा कृषि उपज मंडी में एक किसान परेशान घूम रहा है. भावांतर योजना में पंजीयन के दौरान एक गलती किसान के लिए मुसीबत का सबब बन गई. पीड़ित किसान रामचंद्र दांगी अब दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है. खिलचीपुर तहसील के नाटाराम गांव में निवास करने वाले किसान रामचंद्र दांगी ने छापीहेड़ा कृषि उपज मंडी में 4 नवंबर को भावांतर योजना की प्रक्रिया पूरी की थी.

सोयाबीन खरीदी को तौल रिकॉर्ड में कम दिखाया (ETV BHARAT)

रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया फसल का ब्यौरा

फसल बेचने के लिए पहुंचे किसान रामचंद्र दांगी ने 1172 किलो फसल बेची लेकिन 88 किलो सोयाबीन की फसल के रूप में दर्शाई गई है. अब किसान कागजों में सुधार और अपनी राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है. मंगलवार को राजगढ़ में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे किसान रामचंद्र दांगी ने बताया "मैं एक माह से परेशान हूं. मंडी वालों के पास जाता हूं तो वो व्यापारी की गलती बताते हैं और व्यापारी मंडी वालों की. ऐसे ही मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा है."

भोपाल से संशोधन कराने का आश्वासन

किसान रामचंद्र का कहना है "मेरे प्रकरण को भोपाल भेजने की बात की जा रही है लेकिन कुछ नहीं हुआ. मैंने पूरे मामले की दोबारा से शिकायत कलेक्टर से की है, जहां से भी मुझे आश्वासन मिला है." इस मामले में छापीहेड़ा मंडी सचिव बापूलाल भिलाला का कहना है "किसान रामचंद्र की फसल त्रुटिवश गलत चढ़ गई है, जिसमें संशोधन के लिए भोपाल भेजा गया है. जैसे ही पोर्टल चालू होगा, निराकरण कर दिया जाएगा. मंडी में यदि कभी भी कुछ गड़बड़ होती है तो भोपाल से ही संशोधन होता है."