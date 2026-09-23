मां राजगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका, बेटा MPPSC में झंडे गाड़ बना असिस्टेंट प्रोफेसर
धार में आंगनबाड़ी सहायिका का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर, चिमन ने MPPSC में लहराया परचम, 5 साल असफलताएं झेली पर नहीं मानी हार. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 2:19 PM IST
धार: नगर की श्रीराम कॉलोनी में खुशी की लहर है. आंगनबाड़ी सहायिका के बेटे ने एमपीपीएससी पास कर ली है. बेटे की कामयाबी की खबर सुनते ही घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. बताया जा रहा है कि चिमन का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य) 2024, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी पद पर चयन हुआ है.
चिमन भूरिया ने अपनी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा श्रीराजेन्द्रशूरी शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर से पूरी की. वर्ष 2016 में स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था.
लगातार प्रयास लेकिन नहीं मानी हार
राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने के लक्ष्य को लेकर चिमन ने वर्ष 2020 से 2025 तक MPPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में लगातार प्रयास किए. चिमन ने बताया कि "इन वर्षों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन असफलताओं को अपनी राह की बाधा नहीं बनने दिया. हर प्रयास के बाद अपनी कमियों को पहचानकर उन्होंने तैयारी में सुधार किया और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत जारी रखी. इसी निरंतर संघर्ष के बीच उन्होंने MPPSC के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य) के पद पर चयन हासिल कर अपनी मेहनत को सफलता में बदल दिया.
पिता का निधन, मां बनीं संघर्ष की ताकत
चिमन ने बताया कि वर्ष 2021 में पिता स्व. कालूसिंह भूरिया के निधन के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच चिमन ने अपनी तैयारी जारी रखी. उनकी माता आंगनबाड़ी सहायिका हैं. मां के संघर्ष, त्याग और सहयोग ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.
चिमन ने कहा कि सफलता इस बात का उदाहरण है कि लगातार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे और मेहनत जारी रखे, तो सफलता हासिल की जा सकती है. वर्ष 2020 से 2025 तक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिलने के बावजूद अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः एमपीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गौरव हासिल किया.
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ग्रामीण अंचलों में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास
चयन के बाद चिमन भूरिया ने कहा कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा देने का प्रयास करेंगे. विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य रहेगा." चिमन भूरिया की इस उपलब्धि पर परिवारजनों, शिक्षकों, मित्रों एवं क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी.