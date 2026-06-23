देश के 16 लाख छात्रों में बिना कोचिंग अव्वल आशिता, CUET UG में 99.8 पर्सेंटाईल
राजगढ़ की आशिता साहा ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में हासिल किए 99.8 पर्सेंटाईल. बगैर कोचिंग प्लानिंग के साथ की 2 महीने पढ़ाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 5:50 PM IST
राजगढ़: कोई कोचिंग नहीं, ट्यूशन भी नहीं केवल खुद पर भरोसे का नतीजा है. 30 मार्च को बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुईं और एक अप्रैल से आशिता जुट गई तैयारी में. राजगढ़ जैसे छोटे जिले से निकली आशिता ने सीयूईटी (यूजी) में बैठे देश भर के 16 लाख छात्रों के बीच 99.8 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं.
कौन है आशिता और कैसे लाईं 99.8 पर्सेंटाइल
राजगढ़ के स्वामी विवेकानंद विद्यालय की छात्रा हैं आशिता साहा. आशिता ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET (UG)-2026 में 99.8 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है. आशिता साहा ने बताया, "उन्होंने पूरी तैयारी अपने दम पर ही की. किसी ट्यूशन और कोचिंग का सहारा नहीं लिया. ये उनकी 2 महीने की प्लानिंग के साथ की गई पढ़ाई का नतीजा है. उन्होंने ऑनलाईन जो मॉक टेस्ट थे, उनके जरिए अपनी परीक्षा की तैयारी की. इन मॉक टेस्ट से एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ा दूसरी तरफ परीक्षा पैटर्न को समझने और कमजोरियों को दूर करने में भी मदद मिली."
आशिता के पिता अमित साहा खुद भी प्रिंसिपल हैं. उन्होंने कहा, "आज के समय में अनेक अभिभावक और विद्यार्थी सफलता के लिए बड़े शहरों और महंगी कोचिंग संस्थाओं को आवश्यक मान लेते हैं, जबकि वास्तविक सफलता का आधार अनुशासित अध्ययन और आत्मनिर्भर तैयारी है."
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12वीं में 98 प्रतिशत मॉर्क्स लाकर रोशन किया राजगढ़ का नाम
आशिता साहा ने इससे पूर्व कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98% प्राप्त कर जिले के मेधावी विद्यार्थियों में अपना स्थान बनाया था. सीयूईटी परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा देश के केंद्रीय एवं अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाता है. इस वर्ष लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, ऐसे अत्यंत कॉम्पिटीशन के दौर में 99.8 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करना आशिता की प्रतिभा, मेहनत और समर्पण का परिचायक माना जा रहा है.