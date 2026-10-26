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36 मुकदमा वाला राजेश मुठभेड़ में घायल, मौके से दो साथी गिरफ्तार, 15 लाख का गांजा बरामद

गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम नगर जोन ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान राजेश उर्फ राहुल पैर में गोरी लगने से घायल हो गया जबकि उसके दो साथी तुषार और गौरव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से करीब 33 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है. बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी मिली है.