36 मुकदमा वाला राजेश मुठभेड़ में घायल, मौके से दो साथी गिरफ्तार, 15 लाख का गांजा बरामद
पुलिस के मुताबिक, राजेश पर कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि तुषार और गौरव क्या आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.
Published : October 26, 2026 at 9:23 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम नगर जोन ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान राजेश उर्फ राहुल पैर में गोरी लगने से घायल हो गया जबकि उसके दो साथी तुषार और गौरव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से करीब 33 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है. बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी मिली है.
पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2026 को देर रात थाना मधुबन बापूधाम पुलिस और स्वाट टीम नगर जोन की संयुक्त टीम द्वारा 16 मंजिला गोल चक्कर के पास बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान रेलवे फाटक की तरफ से एक स्कूटी पर सवार तीन लोग आते दिखाई दिए. मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया गया. पुलिस फोर्स को देख स्कूटी सवाद ने स्कूटी मोड़ दी और भागने लगे.
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पुलिस टीम द्वारा स्कूटी सवार बदमाशों का पीछा किया गया. इसी दौरान पुलिस को पीछे आता देख स्कूटी सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस की ओर से आत्मरक्षक की गई जवाबी कार्रवाई में स्कूटी सवार बदमाश राजेश के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया जबकि घायल राजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया बदमाश राजेश कई घटनाओं में वांछित चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, राजेश पर कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि तुषार और गौरव क्या आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. एसीपी कविनगर (कार्यवाहक) उपासना पांडे के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान राजेश के पैर में गोली लगी है जबकि दो अन्य बदमाश गौरव और तुषार को मौके से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के अवैध गांजे की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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