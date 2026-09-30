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बिहार के राजेश का कमाल, यूट्यूब देख जेसीबी पर बना दी ट्री-शिफ्टिंग मशीन; देशभर में मांग

राजेश विश्वकर्मा ने यूट्यूब देखकर विशाल पेड़ों को जड़ समेत एक जगह से दूसरी जगह प्रतिरोपित (शिफ्ट) करने वाली 'ट्री-शिफ्टिंग मशीन' बनाई. रिपोर्ट- महमूद आलम

NALANDA TREE SHIFTING MACHINE
नालंदा निवासी राजेश विश्वकर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 6:57 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा निवासी राजेश विश्वकर्मा ने यूट्यूब देखकर एक ऐसा यंत्र तैयार किया है, जिसकी मांग अब पूरे देश में होने लगी है. उन्होंने दो से ढाई टन के विशाल पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए जड़ समेत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट (शिफ्ट) करने वाली 'ट्री-शिफ्टिंग मशीन' बनाई है. राजेश ने इस शिफ्टिंग मशीन को जेसीबी (JCB) पर फिट करने का स्वदेशी मॉडल विकसित किया है.

कृषि यांत्रिकीकरण का राष्ट्रीय केंद्र

दिलचस्प बात है कि जिले का नूरसराय बाजार आज पारंपरिक हथियारों और औजारों के निर्माण से आगे बढ़कर आधुनिक इंजीनियरिंग और कृषि यांत्रिकीकरण का राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है. कभी यहां सिर्फ हंसुआ, खुरपी और कुदाल बना करते थे, आज उसी बाजार में रोटावेटर, थ्रेशर, हाइड्रोलिक ट्रॉली और कल्टीवेटर से लेकर ट्री-शिफ्टिंग जैसी अत्याधुनिक मशीनें तैयार हो रही है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित

इस औद्योगिक बदलाव के मुख्य सूत्रधार हैं दुर्गा इंजीनियरिंग के प्रोप्राइटर राजेश विश्वकर्मा. इन्होंने अपनी तकनीकी समझ और स्व-अध्ययन के बल पर न केवल पुश्तैनी कारोबार को नई दिशा दी, बल्कि नूरसराय को सालाना 60 करोड़ रुपए के टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर दिया है. अब आस है, कि सरकार की मदद मिले तो ग्लोबल बाज़ार बना सकते हैं.

पूरे देश में मांग

राजेश विश्वकर्मा ने हाल के वर्षों में एक ऐसा यंत्र तैयार किया है, जिसकी मांग अब पूरे देश में होने लगी है. उन्होंने दो से ढाई टन के विशाल पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए जड़ समेत एक जगह से दूसरी जगह प्रतिरोपित (शिफ्ट) करने वाली 'ट्री-शिफ्टिंग मशीन' बनाई है. वे कहते हैं कि भारत में ऐसी मशीन नहीं बनती है, उन्होंने यूट्यूब पर देखकर इस मशीन का निर्माण किया.

NALANDA TREE SHIFTING MACHINE
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"मैं बहुत पहले यूट्यूब पर देखता था कि विदेशों में बड़ी-बड़ी ट्रकों पर ट्री-शिफ्टिंग मशीनें लगी होती हैं जो विशाल पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगा देती हैं. भारत में ऐसी मशीनें आम तौर पर नहीं बनती थीं. दिल्ली से एक ग्राहक मेरे पास आए और उन्होंने इस तरह की मशीन बनाने की इच्छा जताई."-राजेश विश्वकर्मा, मशीन बनाने वाले

स्वदेशी मॉडल किया विकसित

राजेश आगे कहते हैं कि ग्राहक की मांग पर हमने डिजाइन तैयार किया और ट्रक की जगह इसे जेसीबी (JCB) मशीन पर फिट करने का स्वदेशी मॉडल विकसित किया. हमारा ये मॉडल सफल हुआ और एक दर्जन लोग यहां से खरीदकर दूसरे प्रदेश में ले गए और आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्या है ट्री-शिफ्टिंग मशीन

गौरतलब है कि ट्री-शिफ्टिंग मशीन जिसे ट्री स्पेड या ट्री ट्रांसप्लांटर भी कहते हैं. एक खास मशीन है जो बड़े पेड़ों को बिना काटे, उनकी जड़ों और मिट्टी समेत सुरक्षित रूप से उखाड़ देती है. ऐसा करने से किसी पेड़ को सड़क चौड़ीकरण या किसी दूसरे कारणवश काटे बिना ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर फिर से रोप दिया जा सकता है.

NALANDA TREE SHIFTING MACHINE
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

यह मशीन कैसे काम करती है?

इस मशीन में बड़े हाइड्रोलिक ब्लेड या पंजे होते हैं जो पेड़ के चारों ओर जमीन में गहराई तक जाते हैं. मशीन पेड़ की जड़ों और आस-पास की मिट्टी (रूट बॉल) को बिना नुकसान पहुंचाए काट देती है, और पूरे पेड़ को पकड़ लेती है.

पेड़ों को बचाने में करती है मदद

फिर मशीन पेड़ को जमीन से उठाती है, उसे ट्रक या ट्रैक्टर पर लादती है, और बताई गई जगह पर ले जाती है. यह मशीन 15 से 50 साल या उससे भी पुराने पेड़ों को बचाने में मदद करती है जिन्हें सड़क चौड़ीकरण या कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान शिफ्ट करने की जरुरत होती है.

जड़ों को संरक्षित करने से पेड़ की सुरक्षा तय होती है

दरअसल पेड़ों को शिफ्ट करने के दौरान जड़ों को संरक्षित करने से पेड़ को अपनी नई जगह के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है और उसके सूखने या मरने का खतरा कम हो जाता है इस मशीन के छोटे मॉडल ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं, जबकि बड़े और भारी ट्रांसप्लांटर ट्रक या खास गाड़ियों पर फिट किए जाते हैं.

NALANDA TREE SHIFTING MACHINE
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

ट्री-शिफ्टिंग मशीन का स्वदेशी मॉडल

राजेश बताते हैं कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर उससे प्रेरणा लेते हुए ट्री-शिफ्टिंग मशीन को जेसीबी पर फिट करने का स्वदेशी मॉडल विकसित किया. वे कहते हैं कि इसका प्रयोग सफल होने पर करीब एक दर्जन लोग इस मशीन को उनसे खरीदकर दूसरे प्रदेश में ले गए और वे आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

कैसे विकसित हुई मशीन

जेसीबी पर ट्री-शिफ्टिंग मशीन बनाने के लिए जेसीबी की मेन ड्रिलिंग मशीन में एक खास अटैचमेंट लगाना होता है, जिसे ट्री स्पेड या ट्री ट्रांसप्लांटर कहते हैं. यह कोई अलग या बिल्कुल ही नई मशीन नहीं है, बल्कि इसे एक कस्टमाइज़्ड टूल कहा जा सकता है जो जेसीबी के पावरफुल ड्रिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है.

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राजेश विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ट्री-शिफ्टिंग मशीन (ETV Bharat)

हाई-टेंसाइल कार्बन स्टील से बनता है ट्रांसप्लांटर अटैचमेंट

मशीन में पेड़ हटाने वाले अटैचमेंट का मेन ड्रिलिंग फ्रेम बहुत मजबूत और भारी A-36 या हाई-टेंसाइल कार्बन स्टील से बना होता है ताकि यह जमीन का भारी दबाव झेल सके. यह फ्रेम पेड़ के तने को घेरने के लिए गोल या सेमी-सर्कुलर आकार में बनाया जाता है.

पथरीली मिट्टी में भी घुसने के लिए चार बड़े घुमावदार ब्लेड अटैच

इसमें आमतौर पर तीन से चार बड़े, घुमावदार ब्लेड होते हैं जिन्हें एक-दूसरे के ऊपर, अक्सर ओवरलैपिंग पोजीशन में लगाया जा सकता है. इन ब्लेड को घिसाव-रोधी स्टील से काटा और वेल्ड किया जाता है, जिससे वे बिना मुड़े पथरीली मिट्टी में भी घुस सकते हैं.

हर ब्लेड पर अलग-अलग हाई-प्रेशर हाइड्रोलिक फिटिंग

इसके अलावा फ्रेम के ऊपर हर ब्लेड पर अलग-अलग हाई-प्रेशर हाइड्रोलिक फिटिंग (टावर) वेल्ड किए जाते हैं. ब्लेड टावर के अंदर सेल्फ-लुब्रिकेटिंग सिंथेटिक स्लाइड्स लगाई जाती हैं ताकि काम आसानी से हो सके. इन फिटिंग्स के पाइप जेसीबी के मेन हाइड्रोलिक वाल्व और ऑपरेटर के केबिन में जॉयस्टिक कंट्रोल से जुड़े होते हैं.

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राजेश विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मशीन (ETV Bharat)

जेसीबी के आगे की बकेट को हटाकर अटैचमेंट लॉक

इसे जेसीबी पर फिट करने के लिए उसके पीछे एक क्विक-टैक माउंटिंग प्लेट बनाई गई है, जिसकी मदद से जेसीबी के आगे लगे बकेट यानि बाल्टी को हटाकर इस ट्री-शिफ्टिंग अटैचमेंट को इसमें लॉक कर दिया जाता है जो ब्लेड को घुमाती है और पेड़ों को जड़ समेत जमीन से अलग कर देती है

निर्माण में 7 से 7.50 लाख रुपए का खर्च

बकौल राजेश इस मशीन को बनाने में करीब 7 से 7.50 लाख रुपए का खर्च आता है और यह 8.50 लाख रुपए में उपलब्ध कराई जाती है. एक मशीन को तैयार करने में 10 कारीगरों को करीब 15 दिन का समय लगता है. राजेश बताते हैं कि अब तक ऐसी 10 से 12 मशीनें बनाकर दिल्ली, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के ग्राहकों को वो सफलतापूर्वक सौंप चुके हैं.

"इस मशीन को बनाने में करीब 7 से 7.50 लाख रुपए का खर्च आता है और यह 8.50 लाख रुपए में उपलब्ध कराई जाती है. एक मशीन को तैयार करने में 10 कारीगरों को करीब 15 दिन का समय लगता है.- राजेश विश्वकर्मा, मशीन बनाने वाले

पिता व दादाजी का भी यहीं पेशा

नूरसराय बाजार के इतिहास को याद करते हुए राजेश विश्वकर्मा बताते हैं कि उनके पिता स्व. रामखिलावन विश्वकर्मा और दादाजी इसी पेशे से जुड़े थे. 1988-90 के दौर में यहां केवल 4-5 दुकानें हुआ करती थीं, जहां छोटे कृषि औजार बनते थे.

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राजेश विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मिनी क्रेन (ETV Bharat)

पुश्तैनी कारखाने में आधुनिक तकनीक का समावेश

राजेश ने बताया कि 1995 में नालंदा कॉलेज से सामाजिक विज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्होंने कई सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं दीं, लेकिन उनका मन नहीं लगा. इसके बाद नौकरी की राह छोड़ वे अपने भाइयों के साथ मिलकर पुश्तैनी कारखाने में आधुनिक तकनीक का समावेश किया.

सालाना कारोबार 50 से 60 करोड़ रूपए के पार

जानकारी के अनुसार आज नूरसराय में 35 से अधिक बड़े कारखाने और दुकानें संचालित हो रही हैं. यहां का सालाना कारोबार 50 से 60 करोड़ रूपए के पार पहुंच चुका है. यहां सिर्फ रोटावेटर ही एक सीजन में 500 से 800 पीस बिक जाते हैं. इसके अलावा वाटर टैंकर, कंप्रेसर, लोडर, रोड ब्रूमर और हार्वेस्टर से जुड़े तमाम उपकरण तैयार किए जाते हैं.

पड़ोसी देशों को निर्यात किए जाते हैं उत्पाद

नूरसराय में बने कृषि यंत्रों की गुणवत्ता इतनी सटीक है, कि इनकी मांग केवल बिहार तक सीमित नहीं है. यहां के बने उत्पाद पड़ोसी देश नेपाल और भूटान तक निर्यात किए जाते हैं. इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के किसान और डीलर सीधे यहां से खरीदारी करते हैं.

किसानों को टिकाऊ उत्पाद देना सिद्धांत

राजेश बताते हैं कि उनका सिद्धांत मुनाफा कमाने से ज्यादा किसानों को टिकाऊ उत्पाद देना है. वे कहते हैं कि हम क्वालिटी ए-वन रखते हैं और दाम पंजाब या अन्य राज्यों के मुकाबले कम रखते हैं, ताकि किसान दोबारा हमारे पास आए. हम हर यंत्र पर पूरे एक साल की पक्की गारंटी देते हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा अटूट बना रहता है.

"हम क्वालिटी ए-वन रखते हैं और पंजाब या अन्य राज्यों के मुकाबले दाम भी कम रखते हैं, ताकि किसान दोबारा हमारे पास आए. हम हर यंत्र पर पूरे एक साल की पक्की गारंटी देते हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा अटूट बना रहता है."- राजेश विश्वकर्मा, मशीन बनाने वाले

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राजेश विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मशीन (ETV Bharat)

1200 से 1500 परिवारों का भरण-पोषण
स्थानीय कारीगर राजकुमार विश्वकर्मा बताते हैं कि नूरसराय में लोहार और विश्वकर्मा समाज के करीब 800 परिवार रहते हैं, और इस पूरे कृषि यंत्र उद्योग से लगभग 1200 से 1500 परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है. यहां बने फार, कल्टीवेटर और कैजव्हील की मांग दूर-दूर तक है.

"नूरसराय में लोहार और विश्वकर्मा समाज के करीब 800 परिवार रहते हैं, और इस पूरे कृषि यंत्र उद्योग से लगभग 1200 से 1500 परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है. यहां बने फार, कल्टीवेटर और कैजव्हील की मांग दूर-दूर तक है." - राजकुमार विश्वकर्मा, स्थानीय कारीगर

जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करवाते हैं उपकरण

वहीं, स्थानीय किसान दयानंद प्रसाद कहते हैं कि वे और उनके परिवार के बुजुर्ग लंबे समय से नूरसराय के कारखानों से जुड़े हैं. वे यहां से रोटावेटर, थ्रेशर और मक्का छुड़ाने वाली मशीनें अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करवा कर ले जाते हैं.

आधुनिक कृषि यंत्र सप्लाई करने का माद्दा

स्थानीय कारीगरों की मांग है, कि यदि राज्य सरकार इन्हें क्लस्टर बनाकर सब्सिडी, कच्चा माल और तकनीकी सहयोग प्रदान करे, तो बिहार के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए पंजाब या हरियाणा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि नूरसराय पूरे देश को आधुनिक कृषि यंत्र सप्लाई करने का दम रखता है.

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