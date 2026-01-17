राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी को दी नसीहत, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर भी कसा तंज
बोकारो में राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी को कई नसीहतें दी हैं. साथ ही तंज भी कसा है.
Published : January 17, 2026 at 7:21 PM IST
बोकारो: भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हमला बोला है. साथ ही उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नसीहत भी दी है.
राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह बेवजह हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं, जो ठीक नहीं है. उन्हें समझना चाहिए कि अभी दो दिन पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है और किसी और को कमान सौंपी गई है. अब जिस व्यक्ति को पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, उसे बयान देने देने दीजिए.
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी सिंह ने भी कहा है कि पार्टी में "आया राम गया राम" का दौर खत्म हो गया है. बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में पार्टी को जो नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए अब उन्हें चुप रहना चाहिए. अगर वह इसी तरह बात करते रहे, वे कभी ईडी के मामलों में घुस जाते हैं, कभी डीजीपी में घुस जाते हैं, उन्हें हर जगह घुसने की आवश्कता नहीं है.
राजेश ठाकुर ने आगे बाबूलाल मरांडी को कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आप विधायक दल के नेता हैं; आपको उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. उनकी अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी उनसे परेशान हैं. उन्हें गरिमा के साथ काम करना चाहिए; वह पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसी हल्की हरकत उन्हें शोभा नहीं देती. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी वह काम कर रहे हैं जो प्रवक्ताओं का काम है. बाबूलाल मरांडी के इन कामों से उनके अपने लोग भी परेशान हैं.
