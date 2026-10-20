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बोकारो में 11वें दिन भी जारी है विस्थापितों की भूख हड़ताल, समर्थन में पहुंचे राजेश ठाकुर

विस्थापितों की भूख हड़ताल में पहुंचे राजेश ठाकुर ( Etv Bharat )

बोकारो: स्टील प्लांट बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है. आंदोलन में कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह भी शामिल हुई. इसी बीच देर रात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह धरनास्थल पहुंचे. दोनों नेताओं ने आंदोलनकारियों और विधायक श्वेता सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आंदोलन की स्थिति पर चर्चा की.

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