बोकारो में 11वें दिन भी जारी है विस्थापितों की भूख हड़ताल, समर्थन में पहुंचे राजेश ठाकुर
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो पहुंचकर विस्थापितों की मांगों का समर्थन किया.
Published : October 20, 2026 at 5:52 PM IST
बोकारो: स्टील प्लांट बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है. आंदोलन में कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह भी शामिल हुई. इसी बीच देर रात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह धरनास्थल पहुंचे. दोनों नेताओं ने आंदोलनकारियों और विधायक श्वेता सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आंदोलन की स्थिति पर चर्चा की.
'कोर्ट' जाएगी कांग्रेस: राजेश ठाकुर
इस दौरान राजेश ठाकुर ने न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विस्थापितों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, इसके बावजूद इस तरह का आदेश जारी होना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी.
निशाने पर BSL प्रबंधन
राजेश ठाकुर ने बीएसएल प्रबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन विस्थापित परिवारों ने प्लांट के लिए अपनी जमीन दी, उनकी मांगों पर प्रबंधन को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान विधायक श्वेता सिंह से बातचीत तक नहीं की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
विस्थापितों के साथ खड़ी है कांग्रेस
उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर पूर्व विधायकों के बयानों पर भी निशाना साधा. राजेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे बयानों से विस्थापितों के प्रति उनका नजरिया सामने आ गया है. उन्होंने साफ किया कि विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है.
ये भी पढ़ें- पुलिस ऐसा काम करे कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े: राजेश ठाकुर
भाजपा में 30 प्रतिशत लोग हमारे, कोई आना चाहता है तो लिया जाएगा निर्णय- राजेश ठाकुर
कैबिनेट ने पेसा नियमावली को दी मंजूरी, जनजातीय स्वशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम:- राजेश ठाकुर