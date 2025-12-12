ETV Bharat / state

'किसी की बेटी की शादी, तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा', बिहार में नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं का बहाना सुनिए

बिहार कांग्रेस के द्वारा 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजने के मामले में कांग्रेस नेताओं ने अपनी ओर से कारण बताया है. पढ़ें-

CONGRESS SHOW CAUSE NOTICE
बिहार कांग्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 12:55 PM IST

12 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं. दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर पटना में समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें सभी जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था. इस बैठक में 15 जिला के अध्यक्ष शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर उन लोगों को नोटिस भेजा गया. जिन जिला अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है उसमें से कई नेताओं ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर मनमानी करने का आरोप लगाया है.

तबियत खराब फिर भी मिला नोटिस: भागलपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज आलम का कहना है कि छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़े रहे. जब भागलपुर में दंगा हुआ तो अनेक मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा. उनकी तबीयत बहुत खराब है, शुगर लेवल इतना है कि डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है. 1 दिसंबर को पटना में दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी. उनका कहना है कि प्रदेश के सभी नेताओं को मालूम था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है फिर भी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

बिहार कांग्रेस का 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस (ETV Bharat)

"प्रदेश अध्यक्ष को मैंने फोन पर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दे दी है. दिल्ली में होने वाली रैली में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूं लेकिन कहा जा रहा है कि लोगों को साथ ले जाना है. मैं जबरदस्ती किसी को नहीं ले जा सकता. हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में हारी है. कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, कोई भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है."-परवेज आलम, जिला अध्यक्ष, भागलपुर

बेटी की शादी के दिन मिला नोटिस: पूर्वी चंपारण के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शशिभूषण राय का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व एकतरफा फैसला ले रही है. उनकी बेटी की दिल्ली में शादी थी. प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड भी दिया था लेकिन कोई नहीं आया. वहीं उनको पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस दे दिया गया.

"एक तो यह लोग मेरी बेटी की शादी में शामिल भी नहीं हुए और उल्टे मुझे ही नोटिस भेज कर जवाब मांगा जा रहा है. दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए मैं जाउंगा लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोगों को लेकर जा पाउंगा."- शशि भूषण राय, जिला अध्यक्ष, पूर्वी चंपारण

बैठक की कोई जानकारी नहीं: मधुबनी जिला के अध्यक्ष सुबोध मंडल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि समीक्षा बैठक को लेकर बुलाई गई बैठक की कोई जानकारी उनको नहीं दी गई थी. पटना में बुलाई गई बैठक से पहले दिल्ली में बैठक हुई थी. जिसमें राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि जहां से तुम चुनाव लड़ रहे हो, वहां से मंत्री के खिलाफ तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और तुम्हे अच्छे वोट भी आये हैं, घबराना नहीं है संघर्ष करना है.

CONGRESS SHOW CAUSE NOTICE
पटना का सदाकत आश्रम (ETV Bharat)

"एक तरफ राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष एक तरफा फैसला ले रहे हैं. बिना किसी जानकारी के नोटिस भेजा जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इसकी जानकारी दे दी की बैठक को लेकर कोई जानकारी समय पर हम लोगों को नहीं दी गई थी. जहां तक दिल्ली में होने वाली बैठक का सवाल है तो किसी के प्रेशर में अब कोई कहीं नहीं जाता. कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की रैली में भाग ले लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि प्रदेश नेतृत्व बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय लेने लगा है."- सुबोध मंडल, जिला अध्यक्ष, मधुबनी

बैठक से एक घंटा पहले मिली सूचना: जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह पटेल को बैठक में शामिल नहीं होने के लिए कारण बताओं नोटिस भेजा गया. नोटिस का जवाब प्रमोद सिंह ने पत्र के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व को भेजा है. प्रमोद सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि पटना में होने वाली बैठक के बारे में उन लोगों को कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी. 1 दिसंबर को दोपहर 11:30 बजे पार्टी कार्यालय से बैठक में शामिल होने के लिए फोन आया था. पश्चिम चंपारण से पटना की दूरी 300 किलोमीटर से ज्यादा है और वो 1 घंटे में पटना नहीं पहुंच सकते थे.

"एक घंटा में कैसे पश्चिम चंपारण से पटना पहुंचा सकता था, यह मेरे समझ से पड़े है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल वैसे ही टूटा हुआ है और ऐसे में इस तरीके का पत्र भेजकर कार्यकर्ताओं का मनोबल और तोड़ा जा रहा है." -प्रमोद सिंह, जिला अध्यक्ष, पश्चिम चंपारण

15 जिला अध्यक्ष को दिया गया नोटिस: 1 दिसंबर को हुई बैठक में शामिल नहीं हुए 15 जिला के जिला अध्यक्ष को पार्टी कार्यालय से नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है. जिन लोगों को प्रदेश कार्यालय से नोटिस भेजा गया है उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पटना ग्रामीण -1, पटना ग्रामीण -2, सुपौल, भागलपुर, जमुई, बक्सर, गया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा के जिला अध्यक्ष शामिल हैं.

CONGRESS SHOW CAUSE NOTICE
जिलाध्यक्षों को भेजी गई नोटिस (ETV Bharat)

14 दिसंबर को दिल्ली में रैली: बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और SIR के खिलाफ कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली कर रही है. बिहार से भी लोगों को शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू की है. सभी जिला अध्यक्ष को हर जिला से कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है.

दिल्ली रैली पर क्या बोले राजेश राम: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि सभी जिला के अध्यक्ष को अपने विवेक के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए कहा जा रहा है. कार्यकर्ता की संख्या को लेकर किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है. प्रशासनिक मिलीभगत और वोट चोरी से कांग्रेस को हार मिली है, इसलिए दिल्ली में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक बड़ी रैली के माध्यम से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं.

जिला अध्यक्ष को नोटिस का कारण: राजेश राम ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले जिला अध्यक्ष को नोटिस दिए जाने के सवाल पर कहा कि परिवार में यदि किसी कार्यक्रम में किसी को बुलाया गया है और वह उसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो उससे पूछा जाता है. यदि शामिल होने वाले लोगों से नहीं पूछा जाता है तो उनको लगता है कि वह उसे परिवार के हिस्सा नहीं है.

"पार्टी के कारण बताओ नोटिस को कौन किस रूप में लेता है इसकी मुझे कोई टेंसन नहीं है. इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता भी नहीं हूं. मैं यह मानता हूं कि पार्टी के 40 जिला अध्यक्ष हैं और वो सभी को एक परिवार का हिस्सा हैं. यदि परिवार के कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं होता है तो मुझे पूछने का अधिकार है."- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस

जिला अध्यक्षों के आरोप पर दिया जवाब: राजेश राम ने जिला अध्यक्षों के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जब पार्टी के तरफ से जिला अध्यक्ष को नोटिस दिया गया तो यह जानकारी तो मिली कि कोई बीमार है. यदि वो ये पत्र नहीं भेजता तो उन लोगों को नहीं पता चलाता उस जिला अध्यक्ष की तबीयत खराब है.

"यदि हमारे परिवार के सदस्य हैं तो वह किसी परेशानी में है, वह जानने का मेरा अधिकार है. बैठक में शामिल नहीं होने वाले नेताओं से कारण पूछने का अधिकार है. कारण बताओं नोटिस नेगेटिव नहीं मैं उसे पॉजिटिव सोच मानता हूं."-राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस

CONGRESS SHOW CAUSE NOTICE
राजेश राम (ETV Bharat)

विधायक दल के नेता पर क्यों नहीं हुआ फैसला: विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक चुनाव जीत कर आये हैं लेकिन पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है. राजेश राम का कहना है कि विधायक दल के नेता को लेकर सभी विधायकों से बातचीत हो गई है और सारी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया गया है. केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर सजग और गंभीर है.

विधायक दल के नेता पर कब होगा फैसला: दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश तक के सभी नेता लगे हुए हैं इसलिए इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. बहुत जल्द अब इस पर भी फैसला हो जाएगा और कौन विधायक दल के नेता होंगे उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी. अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें सभी का ओथ हुआ, सभी कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल हुए. अगले सत्र से पहले यह निर्णय हो जाएगा की पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा.

टिकट बेचने के आरोप पर बोले राजेश राम: विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी. 2300 से 2400 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मात्र 61 सीटें थी. जिन लोगों को टिकट मिला उन्हें कोई शिकायत नहीं थी और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वह आरोप लगा रहे हैं. उन्हें अपना दुख व्यक्त करने का अधिकार है. यदि कोई कुछ बोल रहा है तो हर बात आला कमान के नजर में है.

राजद से गठबंधन पर बोली कांग्रेस: विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन है या नहीं इस सवाल पर राजेश राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच गठबंधन करती है. बिहार में विधानसभा चुनाव से परिणाम के बाद वो लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं. जहां तक सहयोगी दल के साथ गठबंधन की बात है तो हर चार पांच साल पर उनका अपने सहयोगी के साथ गठबंधन होता है. अभी लोकसभा चुनाव में 4 साल और विधानसभा चुनाव में 5 साल बच्चा हुआ है, इसलिए वो लोग अपनी पार्टी की मजबूती में लगे हुए हैं.

हार के लिए कौन जिम्मेदार: विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर राजेश राम का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को निर्वाचन आयोग ने खुलकर मदद मिली है. यह मदद इस तरह की गई कि आचार संहिता के बाद भी कई चीजों का उल्लंघन किया गया. चुनावी प्रक्रिया चलती रही, वोट हो रहा था और महिलाओं के खाते में 10000 रुपये जा रहे थे. हम केवल बीजेपी से ही नहीं इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे थे. आशा एवं जीविका दीदी बिहार के वोटो को प्रोत्साहित करते दिख रही थी. वो लोगों से पूछ रहे थे कि क्या आपके खाते में ₹10000 गए हैं. यह लोग वोटरों को बीजेपी और जदयू के पक्ष में प्रोत्साहित कर रहे थे.

इस्तीफा के सवाल पर क्या बोले राजेश राम: विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता राजेश राम से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं. अपने को टारगेट किए जाने के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं. यदि कोई जिम्मेदार बड़े पद पर है उसे पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है. सवाल उठाने वाले का फोरम क्या है. यदि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आपके पास वित्तीय अनियमितता का कोई सबूत है तो उसके लिए एक फोरम बनाया गया है. जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उसके खिलाफ आला कमान कमेटी के माध्यम से जांच करवाती है. जो व्यक्ति उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं उन्हें पार्टी के आलाकमान को सबूत देना चाहिए था.

