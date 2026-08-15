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सदाकत आश्रम में शान से लहराया तिरंगा, राजेश राम ने किया झंडारोहण

'संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जरूरी' : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आजादी का जश्न मनाने के साथ वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चिंता भी होती है. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संवैधानिक अधिकारों में कटौती कर रही है. उन्होंने संसद के हालिया सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 22 दिनों के सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और करीब 3 मिनट 16 सेकंड में अपना कोरम पूरा कर निकल गए. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं बताया.

"कांग्रेस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती है. साथ ही देशवासियों से अपील है कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर देश को आजादी दिलाई, उसी तरह हमें इस स्वतंत्रता को कायम रखते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए. "- राजेश राम,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

स्वतंत्रता सेनानियों को नमन: राजेश राम ने कहा कि आज का दिन देश के लिए बेहद पवित्र और गौरव का दिन है. यह वही दिन है, जब हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज देशवासी स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं.

पटना : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में ध्वजारोहण किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने तिरंगा फहराया और बिहारवासियों समेत समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया.

जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी समझें: राजेश राम ने कहा कि छात्र और युवाओं से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया. इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में इसलिए भेजती है कि वह जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करें और देश के लिए नीतियां तैयार करें, लेकिन यदि बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित किए जाएंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.

सदाकत आश्रम में शान से लहराया तिरंगा (ETV Bharat)

'सपनों का भारत बनाना होगा': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश को स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. ऐसा भारत, जहां धर्मनिरपेक्ष समाज हो, देश की एकता मजबूत हो और प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो.

बिहार में संगठन विस्तार पर जोर : राजेश राम ने बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और साथियों के मार्गदर्शन में पार्टी को बूथ से लेकर प्रखंड स्तर तक मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य में 300 से अधिक प्रखंड अध्यक्षों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 282 प्रखंड अध्यक्षों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है.

प्रखंड अध्यक्षों को दी गई ट्रेनिंग : उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड अध्यक्षों को यह बताया जा रहा है कि भाजपा के कथित झूठ को जनता के सामने कैसे उजागर किया जाए और आरएसएस के एजेंडे की पहचान कर उसका राजनीतिक और वैचारिक मुकाबला कैसे किया जाए. कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करना उनका लक्ष्य है.

'स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है जिम्मेदारी': स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखना वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है.

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