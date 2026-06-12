राजेश कुमार चंदेल बने SJVN के परियोजना निदेशक, संभाला पदभार
एसजेवीएन को मिला नया परियोजना निदेशक, जलविद्युत परियोजनाओं में है 35 साल से ज्यादा का अनुभव.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:45 AM IST
शिमला: देश की मिनीरत्न कंपनियों में शुमार एसजेवीएन को अपना नया परियोजना निदेशक मिला है. राजेश कुमार चंदेल ने एसजेवीएन के निदेशक परियोजना के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित एसजेवीएन के संपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे, मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज पोरवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इससे पहले राजेश कुमार चंदेल एसजेवीएन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के ओएसडी के रूप में कार्यरत थे. इस नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता और निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा ने बधाई दी है.
इन जलविद्युत परियोजनाओं की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
राजेश कुमार चंदेल को विद्युत क्षेत्र, विशेषकर जलविद्युत परियोजनाओं में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने अक्टूबर 2025 से नेपाल में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 900 मेगावाट अरुण-3 और 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया. परियोजनाओं की योजना, निर्माण, निगरानी और भारत, नेपाल व भूटान में समन्वय के क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान रही है. इससे पहले उन्होंने भूटान में पुनात्सांगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी (पीएचपीए-II) के प्रबंध निदेशक एवं सदस्य सचिव के रूप में 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना की कमीशनिंग में अहम भूमिका निभाई. साल 2020 में उन्होंने 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को अवधारणा से निर्माण चरण तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया.
साल 1990 से की थी करियर की शुरुआत
राजेश कुमार चंदेल ने हिमाचल प्रदेश की 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत परियोजना की हेड रेस टनल के निर्माण कार्य में भी करीब 8 साल तक महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने साल 1990 में हिमुडा से अपने करियर की शुरुआत की और 5 मई 1994 को एसजेवीएन से जुड़े. हमीरपुर जिले के महरे गांव के निवासी राजेश कुमार चंदेल का जन्म 14 सितंबर 1971 को हुआ. उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है. वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फेलो सदस्य और चार्टर्ड इंजीनियर भी हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च विद्यालय टौणी देवी में हुई.