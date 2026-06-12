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राजेश कुमार चंदेल बने SJVN के परियोजना निदेशक, संभाला पदभार

शिमला: देश की मिनीरत्न कंपनियों में शुमार एसजेवीएन को अपना नया परियोजना निदेशक मिला है. राजेश कुमार चंदेल ने एसजेवीएन के निदेशक परियोजना के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित एसजेवीएन के संपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे, मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज पोरवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इससे पहले राजेश कुमार चंदेल एसजेवीएन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के ओएसडी के रूप में कार्यरत थे. इस नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता और निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा ने बधाई दी है.

इन जलविद्युत परियोजनाओं की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

राजेश कुमार चंदेल को विद्युत क्षेत्र, विशेषकर जलविद्युत परियोजनाओं में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने अक्टूबर 2025 से नेपाल में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 900 मेगावाट अरुण-3 और 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया. परियोजनाओं की योजना, निर्माण, निगरानी और भारत, नेपाल व भूटान में समन्वय के क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान रही है. इससे पहले उन्होंने भूटान में पुनात्सांगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी (पीएचपीए-II) के प्रबंध निदेशक एवं सदस्य सचिव के रूप में 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना की कमीशनिंग में अहम भूमिका निभाई. साल 2020 में उन्होंने 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को अवधारणा से निर्माण चरण तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया.