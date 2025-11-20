ETV Bharat / state

'कुत्ते ने सपने में कहा...' - दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश ने सुनाई अजब कहानी

तीस हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट इस मामले में 22 नवंबर को आरोप तय करने पर सुनवाई करने वाला है.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर राजेश खिमजी ने क्यों किया था हमला
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर राजेश खिमजी ने क्यों किया था हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 3:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने अजब कहानी सुनाई है. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं. तीस हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट इस मामले में 22 नवंबर को आरोप तय करने पर सुनवाई करने वाला है. एडिशनल सेशंस जज एकता गौबा मान सुनवाई करेंगी.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का सीएम रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.

