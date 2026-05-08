ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों ने तिहाड़ जेल में जान को खतरा बताया, कहा-आरोपी करते हैं मारपीट

कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है.

आरोपियों की अर्जी पर तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई
आरोपियों की अर्जी पर तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के दोनों आरोपियों ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में दूसरे कैदी उनके साथ मारपीट करते हैं और उन कैदियों से उनकी जान को खतरा है. दोनों आरोपियों की अर्जी पर तीस हजारी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ग ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी. इस मामले की नियमित सुनवाई 22 मई को ही होनी है.

सीएम पर हमले के आरोपियों ने दी अर्जी
आरोपियों में राजेशभाई खिमजी भाई सकारिया और तहसीन राजा शेख ने अर्जी दायर कर कहा है कि जेल के दूसरे कैदी उनके साथ मारपीट करते हैं. कैदियों ने दोनों आरोपियों के परिवार को भी धमकी दी है. दोनों आरोपियों ने अपनी अर्जी में मांग की है कि उन्हें बाकी कैदियों से अलग बैरक में रखा जाए ताकि दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

बता दें कि कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में शिकातयतकर्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं. उनका बयान दो बजे दर्ज करने के लिए बुलाया जाए और कोर्ट में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो इसलिए इन कैमरा कार्यवाही हो. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने भी दिल्ली पुलिस की इन-कैमरा कार्यवाही की मांग का विरोध नहीं किया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और मुख्यमंत्री को आगे जब भी साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए तो इन-कैमरा कार्यवाही हो.

एक सपने के बाद खिमजी ने सीएम पर हमला किया-दिल्ली पुलिस
बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं.

चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल की थी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग खारिज

ये भी पढ़ें- 'कुत्ते ने सपने में कहा...' - दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश ने सुनाई अजब कहानी

TAGGED:

TIS HAZARI COURT CM ATTACK CASE
RAJESH KHIMJI
ACCUSED WHO ATTACKED CM REKHA GUPTA
RAJESH KHIMJI SAYS HIS LIFE IN RISK
CM REKHA ATTCK ACCUSED KHIMJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.