4 दिसंबर को सुक्खू सरकार के खिलाफ होगा प्रचंड विरोध प्रदर्शन: राकेश जम्वाल

राकेश जम्वाल ने कहा कि 4 दिसंबर को जनता प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होगी.

Rajesh Jamwal Target Sukhu Govt
कलवर्ट व सड़क का उद्घाटन करते हुए राकेश जम्वाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:58 AM IST

मंडी: '4 दिसंबर को धर्मशाला में भाजपा का विरोध प्रदर्शन होगा, जो कि प्रदेश सरकार की नींव हिला देगा. ये अब सिर्फ भाजपा का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता का आंदोलन बन गया है. हिमाचल की जनता इस निकम्मी, अहंकारी और विकास विरोधी कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयार है. प्रदेश के हर क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है कि चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. ऐसे में अब जनता ने भी ये तय कर लिया है कि 4 दिसंबर को अपनी गूंज से सरकार की नींव हिलाएंगे.' ये बात सुंदरनगर में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कही.

भाजपा नेता ने सुक्खू सरकार पर कसा तंज

इस दौरान राकेश जम्वाल ने नगर परिषद वार्ड नंबर 8 अंबेडकरनगर स्लैप कलवर्ट, रोपा स्लैब कलवर्ट व सड़क का उद्घाटन किया. राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है. सीएम, उनके चंद करीबी और मित्र मंडली जश्न पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचता. उस दौरान इनके पास बस केंद्र सरकार पर रोना, दोष मढ़ना और भ्रम फैलाना काम रह गए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पूरे प्रदेश में तालाबंदी का काम किया. 1500 से ज्यादा संस्थान बंद कर जनता की सुविधाएं छीनी, रोजगार के रास्ते बंद किए और विकास कार्यों को जड़ से रोक दिया. उन्होंने कहा कि यह सरकार वादों की नहीं, बंदिशों और बदले की राजनीति की सरकार बनकर रह गई है.

सुक्खू सरकार पर मंडी के साथ भेदभाव करने के आरोप

प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि मंडी जिले के साथ भेदभाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बदला-बदली की राजनीति में मंडी जिले संस्थानों को टारगेट किया है. चाहे फिर वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कमजोर करना हो, स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती हो या विकास कार्यों के लिए विधायक निधि बंद करना हो, ये सब कांग्रेस की जनता विरोधी मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता सब देख रही है और अब जनमानस का गुस्सा उफान पर है. जनता कांग्रेस सरकार का अहंकार और जनविरोधी रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रदेश भर में ये सवाल गूंज रहा है कि तीन साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को दिया ही क्या है, सिवाय बंदिशों, झूठ और दिखावे के? उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को होने वाले प्रचंड विरोध प्रदर्शन, सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार की नींव हिलाने का संकल्प है. जनता के आक्रोश की गर्जना इस सरकार को जनादेश का महत्व याद दिलाएगी.

