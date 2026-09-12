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बेटियों को जिंदगी और नौनिहालों को दिया बचपन, दलालों के चंगुल से मुक्त कराने में जान लगा दिया राजेश ने

बेटियों को जिंदगी और नौनिहालों को बचपन देनेवाले राजेश मणि त्रिपाठी के योगदान पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में मुकेश पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट.

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बचाए गए बच्चों के साथ राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 5:39 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 5:44 PM IST

12 Min Read
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गोरखपुर: मनोविज्ञान का छात्र रहते एमए अंतिम वर्ष में " बेटियां और बच्चे किसी गलत हाथों में पड़ जाएं तो उनका जीवन बर्बाद हो जायेगा" जैसे प्रोजेक्ट वर्क को राजेश मणि नाम के जिस छात्र ने पूरा किया था, उसी को उसने जीवन में उतारते हुए 'ह्यूमन ट्रैफिकिंग' के क्षेत्र में ऐसा काम किया कि उनके हाथों से नौनिहालों का बचपन लौटा, बेटियों की जिंदगी वापस लौटी.

करीब छः सौ से अधिक बच्चे और हज़ारों बच्चियों को दलालों के चंगुल से वह मुक्त करने में सफल रहे हैं. विदेश में फंसे हुए लोगों के परिजनों की मदद कर ऐसे सैकड़ों युवकों की भी उन्होंने वतन वापसी कराया है.

बेटियों को जिंदगी और नौनिहालों को बचपन देनेवाले राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

उनके इस सामाजिक कार्यों की ताकत इतनी मजबूत हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिहार- नेपाल के सीमावर्ती जिलों में उनसे अपने पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया, तो मौजूदा समय में वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय बाल आयोग के द्वारा मानव तस्करी को रोकने को लेकर उठाए जा सकने वाले कदमों का, प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षणदाता के रूप में चयनित सदस्य हैं.

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राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

वह न सिर्फ भारत-नेपाल की सीमा पर बल्कि देश के किसी भी राज्य में जाकर वहां की स्थानीय पुलिस को इस विषय में सहयोग और प्रशिक्षण दे सकते हैं और दे रहे हैं. समाज में सामाजिक संगठनों (NGO) के प्रति लोगों का नजरिया ठीक नहीं है. लेकिन राजेश मणि ने जिस 'मदद' नाम की संस्था से अपना यह मदद प्रारंभ किया. वह बाढ़ की विभीषिका हो या कोरोना का काल सभी में काफी आगे दिखाई दिया.

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अवॉर्ड लेते राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

पुरस्कार और सम्मान तो इन्हें विभिन्न आयोजनों में मिलता है लेकिन वह कहते हैं कि, वह इसको ध्यान में रखकर कभी अपना काम करते ही नहीं. उनकी अपने इस अभियान को पूर्णता प्रदान करने की जो जीजीविषा है वह शांत नहीं हुई है. वह लगातार सक्रिय हैं.

राजेश मणि कहते हैं कि जब उन्होंने करीब ढाई दशक पहले भारत नेपाल की सीमा पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कार्य शुरू किया, तो यह बड़ा ही चुनौती पूर्ण था. ख़तरा भी था और लोगों के बीच अपना विश्वास भी पैदा करना था. उसे दौर में यह कार्य बड़े पैमाने पर होता था.

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पुलिस के बीच राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

नेपाल के साथ-साथ भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र की बच्चियों को भी भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंचा जाने का खेल चलता था. उन्होंने सऊदी अरब भेजी गई नेपाल की एक बच्ची की घटना को बताते हुए कहा कि उसे जब वह उसके माता-पिता से मिल पाए तो उन्हें बड़ा सुकून मिला.

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जवानों के बीच राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

रेलवे स्टेशन पर बिछड़े हुए बच्चे हो या फिर बिहार से दिल्ली, मुंबई, बंगाल को भेजे जाने वाले मासूम बच्चे उनको छुड़ाकर उनके परिवार तक पहुंच कर उन्हें बड़ा सुकून मिलता है. वह कहते हैं कि उनके कार्यों से धीरे-धीरे पुलिस के अवसर परिचित हो चुके. जब भी वह किसी समस्याग्रस्त बच्ची बच्चों को छुड़ाने की बात करते थे, तो पुलिस की टीम तत्पर हो जाती थी.

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राजेश मणि त्रिपाठी और अन्य. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कई बड़े अफसर का नाम लेते हुए बताया जिम प्रदेश सरकार की मौजूदा समाज कल्याण मंत्री और IPS असीम अरुण, आईजी रामलाल, SSB के डीआईजी जगदीश धावाई का उन्हें बहुत सहयोग मिला.

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पुरस्कृत होते राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत से बातचीत में डीआईजी धावाई कहते हैं कि मानव तस्करी रोकने के लिए राजेश मणि ने उनके टीम को जो प्रशिक्षण दिया है वह उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया से बेहद अलग था. मानवता से जोड़ते हुए लोगों के करीब पहुंचने का यह माध्यम बनता है. जिससे इस फील्ड में कार्य करना आसान हो जाता है.

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राजेश मणि त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

उनके कार्यों की गूँज राजभवन तक पहुंची और उन्हें बाल कल्याण समिति का सदस्य भी नामित किया गया. उन्होंने कहा कि भटकी बेटियों को बचाने के लिए उनकी जो मुहिम है वह आगे भी जारी रहेगी. एक भी बेटी को बचा ले गए तो समझेंगे कि बड़ा काम हो गया.

देखा जाय तो राजेश कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई या फिर नादिया मुराद तो नहीं हैं, लेकिन बचपन उनके गोद में पलता है. उनकी छांव बेटियों को सुकून देती है. बात जिले के भीतर की हो या फिर हजारों मील दूर किसी दूसरे मुल्क की, जहां भी नौनिहालों का शोषण होता है वह उनके लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं.

वह मूल रूप से कुशीनगर जिले के हाटा तहसील के पटनी गांव के निवासी हैं. जिनके गांव के डीआईजी रहे बृहस्पति मणि से भी वह बेहद प्रभावित थे.

झाबुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए तू किसी और फील्ड में करियर बनाने की बजाय वह समाज सेवा के इस कठिन फील्ड को चुनें और आज वह एक बड़े सामाजिक चेहरे के रूप में स्थापित हैं.

राज्यपाल द्वारा नामित जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण राव कहते हैं कि, उनका संबंध राजेश मणि से करीब दो दशक पहले भारत- नेपाल सीमा पर सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में ही हुई थी. वह जिस मिशन पर कार्य करते थे, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए निकलते थे तो देखते थे कि राजेश मणि उस गांव में, उस अभियान को पूरा कर वापस लौट रहें होते थे.

भारत-नेपाल सीमा पर लोगों के करीब पहुंचना, उनका विश्वास जीतना बहुत कठिन कार्य था. लेकिन राजेश इसे बड़ी निपुणता के साथ करने में सफल हुए. राज भवन से लेकर पुलिस मुख्यालय तक उनके इस कार्यों की गूँज है.

गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार और एक बड़े हिंदी दैनिक में डिप्टी न्यूज एडिटर की भूमिका निभा रहे डॉ अरविंद राय कहते हैं कि करीब डेढ़ से दो दशक से वह राजेश मणि को देखते और जानते हैं.

पत्रकारिता के दौरान उनकी कई खबरों को कवर करने का मौका भी मिला है. भारत- नेपाल-बिहार-बंगाल की सीमा से आने वाले मासूम बच्चे -बच्चियों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराकर उन्हें घर भेजने का कार्य हो, या फिर होटल, ईंट-भट्टे पर कार्य करने वाले बच्चे, राजेश ने सबके जीवन उजाला भरने का कार्य किया. संख्या की बात करें तो यह हजार- दो हजार में हो सकती है.

एक घटना का जिक्र करते हुए वह बताते हैं कि नेपाल के काठमांडू में छत्तीसगढ़ के 40 बच्चे फंस गए. एक एजेंट उन बच्चों को बहला-फुसलाकर नेपाल ले गया था. वहां उनसे होटल में काम लिया जाने लगा. किसी तरह इसकी जानकारी राजेश को हुई तो वह परेशान हो उठे. उन बच्चों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने उत्तराखंड के चंपावत जिले के एसएसपी से संपर्क किया. जिसके बाद वह बच्चों को छुड़ाकर गोरखपुर लाने में सफल हुए.

डॉ अरविंद राय कहते हैं कि राजेश के जीवन में ऐसे कई बड़े किस्से हैं. उनका मदद फाउंडेशन वास्तव में मदद करने वाली संस्था है न कि सिर्फ नाम की. एक घटना का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि वर्ष 2018 में नेपाल के बुटवल जिले के चार किशोरों को बरगलाकर मुंबई ले जाने की कोशिश की जा रही थी.

इस दौरान यह बच्चे राजेश से सोनौली में ही मिल गए. जैसे ही वह सक्रिय हुए एजेंट वहां से भाग निकला. उन किशोरों को राजेश ने परिजनों से मिलाया तो वह फफककर रो पड़े. यही नहीं गोरखपुर के मोहरीपुर का एक किशोर मलेशिया में फंस गया था. वह वहां पर अंडा गिनने का काम करता था. अंडा टूटने पर मालकिन उसे दंड स्वरूप घंटे धूप में खड़ा रखती थी. जिससे वह परेशान हो चुका था और अपनी मां को इस समस्या को बताया.

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ललित मोहन प्रजापति. (ईटीवी भारत)

इसके बाद उसकी मां राजेश मणि के पास पहुंची तो राजेश ने मलेशिया से उसे लाने के लिए तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखा. दूतावास से संपर्क हुआ. इस कार्य में तेजी आई और किशोर अपने घर वापस आ गया.

इसी प्रकार दुबई में फंसे गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र निवासी अशोक को उन्होंने दिसंबर 2025 में वतन वापसी कराने में बड़ी मेहनत की थी. अशोक भारत वापस आकर अब मुंबई में कार्य कर रहा है. उसकी पत्नी सरिता देवी राजेश के गुण गाते नहीं थकती.

राजेश का वर्ष 2022 से विशेष अभियान उन बेटियों के लिए शुरू हुआ है जो भटक कर किसी एजेंट के चंगुल में फंस जाती हैं. उन्हें बाहरी दुनिया का चकाचौंध मोबाइल के जरिए दिखाकर दूसरे शहरों को ले जाया जाता है.

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अनिल गुप्ता. (ईटीवी भारत)

राजेश मणि के बारे में कुशीनगर के कसया के कुड़वा धनी पट्टी गांव के रहने वाले ललित मोहन प्रजापति बताते हैं कि वह सोमालिया में फंसे हुए थे. उनके साथ करीब 34 आदमी और थे. संयोग अच्छा था कि एजेंट के ज़रिए वे सोमालिया गए थे, वह भी साथ में ही था. सभी को वहां पर रोलिंग मिल में काम करना था.

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लक्ष्मी नारायण. (ईटीवी भारत)

प्रजापति कहते हें कि "एजेंट सुपरवाइजर की भूमिका में था और हम लोग मज़दूर थे. कुछ दिन मिल चलने के बाद मलिक ने मिल को बंद कर दिया. बड़ी मुश्किल से खाना और रहने का स्थान मिला हुआ था. हम सभी लोग अपने घर वापस आने के लिए परेशान थे. हमारे साथ जो एजेंट था, वह राजेश मणि के बारे में जानता था. उसने वहीं से उनसे संपर्क स्थापित किया और सारी पीड़ा बताई. इसके बाद राजेश मणि ने दिल्ली विदेश मंत्रालय से लेकर दूतावास तक संपर्क कर हम सभी को वतन वापसी करने में बड़ी भूमिका निभाई. जब हम दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर गोरखपुर पहुंचे, तो रेलवे स्टेशन पर राजेश मणि से मिलकर फफक करो पड़े थे. हम उनके जीवन भर आभारी रहेंगे."

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राजेश की मदद से बचाए गए लोगों की सूची. (ईटीवी भारत)

इसी प्रकार कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के सुभाष प्रजापति भी सोमालिया में फंसे हुए थे, जहां उनके साथ ललित मोहन समेत तमाम लोग थे. उन्होंने भी यही कहा कि अगर राजेश मणि का प्रयास नहीं हुआ होता, तो वह महीने भर के भीतर अपने घर वापस नहीं आ पाते.

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स्थानीय (ईटीवी भारत)

इसी प्रकार गोरखपुर के मोहरीपुर के रहने वाले राम ललित कहते हैं कि वो मलेशिया में जाकर फंस गए थे. और राजेश मणि के ही प्रयास से वह अपने घर वापस लौट पाए. राम ललित कहते हैं कि "जब वो मलेशिया में फंस गए थे. तो राजेश मणि से हमारे परिवार वाले मिले थे. समस्या बताई थी. उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं. उनके प्रयास से सप्ताह भर के भीतर घर वापसी हुई." राम ललित, राजेश मणि की तारीफ करते नहीं थकते हैं. वो कहते हैं कि उन्होंने बहुतों की पीड़ा को हरा है. बहुतों को मौत और संघर्ष से बाहर निकाला है."

गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के भड़सार गांव के रहने वाले प्रेम शंकर उपाध्याय कहते हैं कि एक बार उनके गांव का एक लड़का, जो मानसिक रूप से परेशान था. जिसकी दवा लखनऊ पीजीआई में चलती थी. 14 साल की उम्र में बगैर बताए ही घर से बाहर निकल गया था. उसको ढूंढ़ते- ढूंढ़ते परेशान हो गये थे. इस मुसीबत में भी राजेश मणि संकटमोचक बने. उन्होंने पुलिस और रेलवे के साथ अपने अपने जनसंपर्क का सहारा लिया. उनकी मदद से उनके गांव का वो बच्चा गोंडा के आगे जरवल स्टेशन पर बरामद किया गया. तब उस परिवार के साथ ही गांव वालों ने उनके इस नेक काम को ख़ूब सराहा था.

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सुभाष प्रजापति. (ईटीवी भारत)

संत कबीर नगर के धनघटा तहसील के रहने वाले लक्ष्मी नारायण दुबे कहते हैं कि सिरसी गांव के एक परिवार की सातवीं में पढ़ने वाली बच्ची घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची. कई दिनों तक उसकी खोजबीन चलती रही. थक हारकर परिवार वाले राजेश मणि के संपर्क में आए. राजेश मणि के अथक प्रयास से उनकी बच्ची गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद हो गई.

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प्रेम शंकर उपाध्याय. (ईटीवी भारत)

भारत- नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष अनिल गुप्ता कहते हैं कि राजेश मणि के प्रयासों की चर्चा और सराहना बहुत कम शब्दों में नहीं की जा सकती. नेपाली मूल के हमारे कितने घर के बच्चियों बच्चों को उन्होंने सीमा क्षेत्र से ही बचाकर घर वापसी कर देने में मदद पहुंचाई है. ईटीवी भारत का प्रयास भी सार्थक हैं. इस खबर को लेकर लेकिन तमाम परिवार अपने बच्चों का और अपना पहचान उज़ागर नहीं करना चाहते. लेकिन हम एक संगठन के मुखिया के नाते यह बता रहे हैं कि इसमें सच्चाई चर्चा से ज्यादा है.

Last Updated : September 12, 2026 at 5:44 PM IST

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