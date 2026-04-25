पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दी खुशखबरी, धर्माणी बोले: हर बार नेता की पसंद नहीं जरूरी
मंत्री के बड़े बयान ने बदली रणनीति, क्या कार्यकर्ताओं की 'बगावत' को मिलेगी आधिकारिक मंजूरी?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 3:28 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल में पंचायत और निकाय चुनाव का शोर खूब गूंज रहा है. चुनाव लड़ने की हसरत पाले कई लोग मैदान में ताल ठोक रहे हैं. सोशल मीडिया पर प्रचार भी शुरू हो चुका है. पंचायत और निकाय चुनावों में एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता अब इस चुनावी दंगल में आमने सामने हैं. कुर्सी की इस रेस में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है. महिला आरक्षित सीटों पर भी लोगों ने जुगत भिड़ाते हुए परिवार से ही किसी को मैदान में उतारा है, जबकि अनुसूचित जाति की सीटों पर अपने किसी समर्थक को रणभूमि में खड़ा किया है.
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुली छूट है और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. बिलासपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं पर किसी भी तरह का बंधन नहीं लादा जाएगा, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर सकेंगे.
राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी बड़े नेता की पसंद जरूरी नहीं कि जनता की भी पसंद हो. जनता को अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार है, जहां एक ही पद के लिए कई दावेदार होंगे, वहां सभी को अपनी किस्मत आजमाने की पूरी छूट रहेगी.
'नाम थोपने से बढ़ती है गुटबाजी'
मंत्री ने इस निर्णय के पीछे के मुख्य कारण को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब संगठन की ओर से किसी एक नाम को थोपा जाता है, तो पार्टी के भीतर गुटबाजी, आपसी खींचतान और विवाद की स्थिति पैदा होती है, इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने और संगठन में एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को ये स्वतंत्रता देना जरूरी है.
'निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति'
धर्माणी ने यह भी साफ किया कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल (चुनाव चिन्ह) पर लड़े जाते हैं, इसलिए उनके लिए पार्टी ने अलग रणनीति तैयार की है. इन चुनावों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई हैं, जो संगठनात्मक स्तर पर पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे.
लेक व्यू होटल को लीज पर देने पर बोले मंत्री
बिलासपुर के ऐतिहासिक 'लेक व्यू होटल' को लीज पर दिए जाने के मुद्दे पर राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार घाटे में चल रही संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करना और बेहतर प्रबंधन के जरिए इन संस्थाओं को लाभकारी बनाना है.
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