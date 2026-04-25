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पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दी खुशखबरी, धर्माणी बोले: हर बार नेता की पसंद नहीं जरूरी

बिलासपुर: हिमाचल में पंचायत और निकाय चुनाव का शोर खूब गूंज रहा है. चुनाव लड़ने की हसरत पाले कई लोग मैदान में ताल ठोक रहे हैं. सोशल मीडिया पर प्रचार भी शुरू हो चुका है. पंचायत और निकाय चुनावों में एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता अब इस चुनावी दंगल में आमने सामने हैं. कुर्सी की इस रेस में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है. महिला आरक्षित सीटों पर भी लोगों ने जुगत भिड़ाते हुए परिवार से ही किसी को मैदान में उतारा है, जबकि अनुसूचित जाति की सीटों पर अपने किसी समर्थक को रणभूमि में खड़ा किया है.

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुली छूट है और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. बिलासपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं पर किसी भी तरह का बंधन नहीं लादा जाएगा, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर सकेंगे.

राजेश धर्माणी (ETV Bharat)

राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी बड़े नेता की पसंद जरूरी नहीं कि जनता की भी पसंद हो. जनता को अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार है, जहां एक ही पद के लिए कई दावेदार होंगे, वहां सभी को अपनी किस्मत आजमाने की पूरी छूट रहेगी.

'नाम थोपने से बढ़ती है गुटबाजी'