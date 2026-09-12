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जापान से हिमाचली युवाओं के लिए खुलेंगे वैश्विक अवसर, तकनीकी शिक्षा, स्किल और रोजगार पर बड़ा फोकस: धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित नई प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना बेहद महत्वपूर्ण है. जापान एआई के क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने और विश्वसनीय एवं लचीली डिजिटल अवसंरचना विकसित करने में हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के समावेशी विकास से नवाचार को गति मिलेगी और युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे. बैठक में ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में जापानी कार्य-पद्धतियों एवं श्रेष्ठ प्रथाओं को हिमाचल में अपनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई.

राजेश धर्माणी ने कहा, "हिमाचल के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं. इससे प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं".

इसी कड़ी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उप-मिशन प्रमुख आर. मधु सूदन से मुलाकात की. बैठक में हिमाचल के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जापान में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर तलाशने के साथ-साथ पर्यटन और तकनीकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अब जापान की तकनीकी दक्षता, आधुनिक कौशल और नवाचार के दरवाजे खोलने की तैयारी है. प्रदेश सरकार युवाओं को पारंपरिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित रखने के बजाय उन्हें वैश्विक स्तर की तकनीक, उद्योग आधारित कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित स्किल अकादमी जैसी पहलों में जापानी उद्योगों और संस्थानों की भागीदारी की संभावनाओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया. इसका उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार के लिए तैयार करना है. इस बैठक में हिमाचल के पर्यटन को जापान में बढ़ावा देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा.

धर्माणी ने कहा कि हिमाचल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और शांत वातावरण के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा की उपस्थिति ने प्रदेश को वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि जापान में हिमाचल की पर्यटन क्षमता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक जापानी पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके. विशेष रूप से हिमाचल के बौद्ध और आध्यात्मिक विरासत स्थलों को जापानी पर्यटकों के बीच प्रचारित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए.

धर्माणी ने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं. प्रदेश सरकार बेहतर पर्यटन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और बढ़ावा मिल सके.

भारतीय दूतावास देगा सहयोग का रास्ता

बैठक के दौरान आर. मधु सूदन ने हिमाचल से जुड़े विषयों के संदर्भ में भारतीय दूतावास की भूमिका और कार्यप्रणाली की जानकारी दी. उन्होंने भारत और जापान के विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग एवं संपर्क स्थापित करने में दूतावास की भूमिका को लेकर प्रतिनिधिमंडल को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया.

प्रतिनिधिमंडल ने उनके सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि बैठक में हुई चर्चा को संबंधित जापानी संस्थानों एवं संगठनों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रोजगार के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना है, ताकि हिमाचल के युवाओं को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें.

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