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हिमाचल के युवाओं को जापान से मिलेगी टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, शिक्षा-रिसर्च में बढ़ेगी साझेदारी

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में शिक्षा साझेदारी पर चर्चा. हिमाचल की जरूरतों के मुताबिक जापानी तकनीक अपनाने पर जोर.

जापान दौरे पर शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी
जापान दौरे पर शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:07 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अब दुनिया की अत्याधुनिक तकनीकों और वैश्विक रिसर्च से जोड़ने की तैयारी है. जापान की उन्नत तकनीकी क्षमता, अनुसंधान और नवाचार को हिमाचल की प्रतिभा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है.

होक्काइडो यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने साप्पोरो स्थित होक्काइडो यूनिवर्सिटी में ‘एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फूड, हेल्थ एंड मटीरियल्स (ICATS-FHM 2026)’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया. सम्मेलन में विभिन्न देशों के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्माणी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी, सतत कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण, उन्नत सामग्री, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाएं हैं.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में जापान पहुंचे तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधिमंडल और विद्यार्थियों ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से लेकर होक्काइडो यूनिवर्सिटी तक तकनीकी शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और विद्यार्थियों के अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर को लेकर संभावनाएं तलाशीं. ऐसे में भारत-जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और हिमाचल के प्रतिभाशाली युवाओं का यह मेल आने वाले समय में रोजगार, स्वरोजगार और अनुसंधान के नए रास्ते खोल सकता है.

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में शिक्षा साझेदारी पर चर्चा

तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दौरा किया. इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ शैक्षणिक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, अनुसंधान और विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. जापान के अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर गए इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया और जापान की उन्नत शिक्षा व्यवस्था, अनुसंधान, नवाचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों की जानकारी हासिल की.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है. मजबूत नवाचार साझेदारी और तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है".

हिमाचल की जरूरतों के मुताबिक जापानी तकनीक अपनाने पर जोर

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों को देखते हुए सतत तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है. प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, कृषि-बागवानी और जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसी तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, जो विकास को गति देने के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को नई तकनीकों को करीब से समझने, अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने और वैश्विक तकनीकी वातावरण से परिचित होने का अवसर देते हैं. यह पहल तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

जापान की तकनीकी दक्षता और हिमाचली युवाओं की प्रतिभा का होगा संगम

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली एवं कुशल युवाओं और जापान की तकनीकी विशेषज्ञता एवं अनुसंधान क्षमता को एक साथ लाकर भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर पैदा किए जा सकते हैं. इसके लिए विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, विद्यार्थियों और दोनों देशों की सरकारों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, अत्याधुनिक कौशल तथा अनुसंधान और नवाचार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका उद्देश्य युवाओं को तेजी से बदलते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है.

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