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'नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से पहले कांग्रेस कराएगी सर्वे, उम्मीदवारों के चयन में होगी पारदर्शिता'

पालमपुर: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पालमपुर के दौरे पर पहुंचे. धर्माणी ने कहा कि नगर निगम पालमपुर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और सामूहिक विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जाएगी. इच्छुक प्रत्याशी 26 अप्रैल की शाम पांच बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार समय का विशेष ध्यान रखें.

राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय के बजाय योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी. सभी आवेदनों के प्राप्त होने के बाद ही उनकी छंटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस दौरान प्रत्येक उम्मीदवार के गुण और दोषों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जा सके.