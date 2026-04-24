'नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से पहले कांग्रेस कराएगी सर्वे, उम्मीदवारों के चयन में होगी पारदर्शिता'
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा नगर निगम चुनाव पालमपुर में कांग्रेस योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:51 PM IST
पालमपुर: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पालमपुर के दौरे पर पहुंचे. धर्माणी ने कहा कि नगर निगम पालमपुर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और सामूहिक विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जाएगी. इच्छुक प्रत्याशी 26 अप्रैल की शाम पांच बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार समय का विशेष ध्यान रखें.
राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय के बजाय योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी. सभी आवेदनों के प्राप्त होने के बाद ही उनकी छंटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस दौरान प्रत्येक उम्मीदवार के गुण और दोषों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जा सके.
नगर निगम पालमपुर से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज राजेश धर्माणी ने कहा, 'नगर निगम चुनाव के लिए टिकट आवंटन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि इसमें स्थानीय स्तर पर गहन संवाद भी शामिल रहेगा. संबंधित क्षेत्र के नेताओं और वार्ड की जनता से बातचीत कर उनकी राय ली जाएगी. इसके साथ ही एक सर्वे भी कराया जाएगा, जिससे यह समझा जा सके कि कौन सा उम्मीदवार जनता के बीच अधिक स्वीकार्य और मजबूत है'
धर्माणी ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना है, जो न केवल संगठन के प्रति समर्पित हो, बल्कि क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न की जाएगी, ताकि सभी दावेदारों को समान अवसर मिल सके.
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