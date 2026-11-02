सर्वेश से पीजीआई में मिले कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, ठगी की सीबीआई जांच की मांग
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन सर्वेश शर्मा से मुलाकात की. धर्माणी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:11 PM IST
चंडीगढ़: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर पॉलिटैक्निक कॉलेज के उपचाराधीन छात्र सर्वेश शर्मा का कुशलक्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. सर्वेश शर्मा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं. वो उस समय चर्चा में आए थे, जब ये कहा गया कि वो सेना के ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. इसके लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है, उन्हें बाकायदा मेल के जरिए DIO और IDEX के नाम से मेल के जरिए एक ऑफर लेटर भी भेजा गया, सर्वेश ने इसे सच मान लिया. उन्हें राज्यपाल ने सम्मानित किया. सीएम सुक्खू समेत देशभर में उनके नाम की चर्चा होने लगी.
इसके बाद DIO और IDEX के अधिकारियों ने सर्वेश से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि हमारी ओर से उनके प्रोजेक्ट के लिए कोई फंडिंग नहीं की गई है. उसी दौरान सर्वेश को ये मालूम चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. उनको जारी हुआ ऑफर लेटर फर्जी है और इसे किसी साइबर ठग ने भेजा है. इसी बीच 28 अक्टूबर को सर्वेश हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गया.
राजेश धर्माणी ने छात्र के साथ हुए साइबर फ्रॉड पर जताई चिंता
वहीं, पीजीआई में मुलाकात के दौरान राजेश धर्माणी ने कहा कि सर्वेश शर्मा गंभीर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं. इस मामले की गंभीरता से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. अभी तक साइबर अपराध के मामले मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी और लोगों की धनराशि ठगने से जुड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में साइबर धोखाधड़ी का सामने आना बेहद चिंताजनक है.
सीबीआई को सौंपने की मांग
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने पर विचार करने की आवश्यकता जताई, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की जवाबदेही तय हो. उन्होंने केंद्र सरकार से साइबर अपराध के बदलते स्वरूप को गंभीरता से लेने और इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रोजेक्ट, तकनीकी कार्यों और बौद्धिक प्रयासों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए.
राजेश धर्माणी ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों का स्वरूप लगातार बदल रहा है. ऐसे में साइबर सुरक्षा कानूनों, निगरानी व्यवस्था और जांच तंत्र को मजबूत करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी अन्य विद्यार्थी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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