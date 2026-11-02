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सर्वेश से पीजीआई में मिले कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, ठगी की सीबीआई जांच की मांग

सर्वेश से मिलते राजेश धर्माणी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर पॉलिटैक्निक कॉलेज के उपचाराधीन छात्र सर्वेश शर्मा का कुशलक्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. सर्वेश शर्मा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं. वो उस समय चर्चा में आए थे, जब ये कहा गया कि वो सेना के ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. इसके लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है, उन्हें बाकायदा मेल के जरिए DIO और IDEX के नाम से मेल के जरिए एक ऑफर लेटर भी भेजा गया, सर्वेश ने इसे सच मान लिया. उन्हें राज्यपाल ने सम्मानित किया. सीएम सुक्खू समेत देशभर में उनके नाम की चर्चा होने लगी.

इसके बाद DIO और IDEX के अधिकारियों ने सर्वेश से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि हमारी ओर से उनके प्रोजेक्ट के लिए कोई फंडिंग नहीं की गई है. उसी दौरान सर्वेश को ये मालूम चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. उनको जारी हुआ ऑफर लेटर फर्जी है और इसे किसी साइबर ठग ने भेजा है. इसी बीच 28 अक्टूबर को सर्वेश हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गया.