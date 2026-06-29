ETV Bharat / state

'हरियाणा की बेहतर योजनाओं से सीखेगा हिमाचल, पर्यावरण संरक्षण के साथ होगा सुनियोजित विकास'

हरियाणा और हिमाचल के बीच सर्वोत्तम नियोजन अनुभवों के आदान-प्रदान पर आईटीपीआई का सेमिनार.

Rajesh Dharmani attended seminar on urban planning in Dharamshala
धर्मशाला में शहरी नियोजन पर संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने धर्मशाला में आयोजित शहरी नियोजन पर संगोष्ठी कहा है कि, प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए अन्य राज्यों के सफल अनुभवों से सीख ली जा रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की कई योजनाएं और मॉडल हिमाचल के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिन्हें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाएगा.

राजेश धर्माणी ने कहा कि सतत, संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों से सीखना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान-प्रदान से प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक विकास मॉडल तैयार करने में सहायता मिलती है.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat)

धर्मशाला में शहरी नियोजन पर संगोष्ठी

धर्मशाला में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (आईटीपीआई) नॉर्दर्न चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि, इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान कर एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना था.

'हरियाणा की बेहतर योजनाओं से सीखेगा हिमाचल'

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, "दोनों राज्यों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने अपनी-अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यान्वयन के अनुभव साझा किए, जिससे बेहतर शहरी नियोजन व्यवस्था विकसित करने के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए. हरियाणा की ओर से प्रस्तुत ई-गवर्नेंस, नियोजन प्रक्रियाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से हिमाचल प्रदेश को कई नई जानकारियां मिली हैं. इन अनुभवों का अध्ययन कर प्रदेश की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक संशोधनों के साथ उन्हें अपनाने की दिशा में भी विचार किया जाएगा."

राजेश धर्माणी ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समान महत्व देना आवश्यक है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके.

'पर्यावरण संरक्षण के साथ होगा विकास'

संगोष्ठी के दौरान हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित एवं टिकाऊ आधारभूत ढांचे के निर्माण और पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल पर विस्तृत जानकारी पेश की. प्रेजेंटेशन में बताया गया कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया गया विकास ही सतत विकास एवं दीर्घकालिक पुनर्वास का आधार है.

Town And Country Planning Department Himachal
धर्मशाला में नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं पर संगोष्ठी (@राजेश धर्मानी)

कार्यक्रम के दौरान विभाग के वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त मुख्य नगर योजनाकारों और स्टेट टाउन प्लानर्स ने अपने लंबे प्रशासनिक एवं टेक्निकल एक्सपीरियंस साझा किए. उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान सामने आई चुनौतियों, इनोवेशन और उपलब्धियां बताते हुए युवा अधिकारियों एवं योजनाकारों का मार्गदर्शन किया.
ये भी पढ़ें: 'वेंटिलेटर पर हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था, सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रही सरकार'

ये भी पढ़ें: 'भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की पार्टी बन गई है, इसे फिर से कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाना होगा'

TAGGED:

RAJESH DHARMANI DHARAMSHALA
HIMACHAL TOWN AND COUNTRY PLANNING
SEMINAR ON URBAN PLANNING
URBAN PLANNING IN DHARAMSHALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.