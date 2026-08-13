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डीडवाना में राजेंद्र सिंह राठौड़ बोले- दुर्गादास राठौड़ के कारण ही सुरक्षित रहा सनातन धर्म

वीरता और सनातन की रक्षा: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ की वीरता और बहादुरी का स्मरण करते हुए उन्हें स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता का प्रहरी बताया. उन्होंने कहा कि जब देश में मुगल सल्तनत का राज था, उस दौर में दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ राज्य की रक्षा के लिए न केवल मुगलों से संघर्ष किया, बल्कि मारवाड़ राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी को भी प्रदर्शित किया. उन्होंने न केवल अपने महाराजा की रक्षा की बल्कि अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और जीवनभर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी. उनका बलिदान आज के दौर में भी बेहद प्रासंगिक और मिसाल है.

डीडवाना: राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ गुरुवार को दोपहर बाद डीडवाना दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने राजपूत सभा भवन में आयोजित वीर दुर्गादास राठौड़ की 388वीं जयंती समारोह में शिरकत की. इस मौके पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने वीरवर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया. कार्यक्रम में अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट रहने वाली समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया.

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स्मारक निर्माण व युवा संदेश: उन्होंने कहा कि वीरवर दुर्गादास राठौड़ जैसे वीरों के कारण ही आज सनातन धर्म सुरक्षित है, अन्यथा औरंगजेब के शासन में क्षत्रिय समाज का भी धर्म परिवर्तन हो चुका होता. पूरे भारत और राजस्थान को उनके इतिहास पर गर्व है, इसलिए मध्यप्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर एमपी सरकार वीरवर दुर्गादास राठौड़ की याद में उनका पैनोरमा बना रही है, ताकि युवा उनके इतिहास से अवगत हो सकें, साथ ही दुर्गादास राठौड़ के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों का अनुसरण कर सकें. उन्होंने कहा कि युवाओं का अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जुड़ाव होना चाहिए. आज के युवाओं को दुर्गादास राठौड़ की तरह दूरदृष्टा बनना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए. राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, यह भाव भी युवाओं में आना चाहिए.

स्वामी भक्त और प्रखर राष्ट्रवादी: वहीं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने दुर्गादास राठौड़ को स्वामी भक्त और प्रखर राष्ट्रवादी बताया. उन्होंने कहा कि चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने कभी हिम्मत नहीं हारी और मुगलिया सल्तनत का डटकर वीरता से सामना किया. उन्होंने कहा कि हमें वीरवर दुर्गादास के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है. जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षार्थ और स्वामिभक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें आज जो बाधाएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. इस कार्यक्रम में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, लाडनूं के भाजपा नेता करणी सिंह, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, कर्नल राजेंद्र सिंह राठौड़, पुलिस वृत्ताधिकारी जेठूसिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

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