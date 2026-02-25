राजेंद्र राठौड़ बोले, तय समय पर होंगे पंचायत राज चुनाव, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जारी करेंगे पीएम मोदी
भाजपा राजनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी अजमेर में 28 फरवरी को 23000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.
भीलवाड़ा: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को अजमेर दौरे को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली. बैठक के बाद राठौड़ ने कहा कि तय समय पर पंचायत राज चुनाव का आयोजन होगा. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की धरती से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन को प्रारंभ करने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र और 23000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.
प्रेस से मुखातिब होते हुए राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से 23000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही 21000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. वहीं अजमेर की धरती से ही प्रधानमंत्री पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो भारत सरकार ने वैक्सीन तैयार की है, उनको अजमेर से प्रारंभ किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर संभाग की सबसे बड़ी सभा का आयोजन होने वाला है.
वहीं टोंक के पूर्व सांसद द्वारा महिला को कंबल बांटने के बाद वापस लिए जाने की घटना पर राठौड़ ने कहा कि यह मामला मेरी निजी जानकारी में नहीं है. मैं समझता हूं कि गरीब की कोई जाति नहीं होती. हो सकता कि किसी गरीब के हाथ में कम कंबल देखकर वापस लिया होगा. इसको तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. मैं क्योंकि पूर्व सांसद जौनपुरिया को जानता हूं. वहीं पंचायतराज चुनाव को लेकर राठौड़ ने कहा कि अभी ओबीसी कमिशन की रिकमेंडेशन आना बाकी है. यह रिकमेंडेशन आने के बाद आरक्षण तय हो जाएगा. फिर लॉटरी निकलेगी, मतदाता सूची का काम लगभग पूर्णता की ओर है. निश्चित समय के अंदर पंचायत राज चुनाव आयोजित हो जाएंगे. इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा राजनेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.