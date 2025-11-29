ETV Bharat / state

राठौड़ बोले, 'बीजेपी ने किए शानदार काम, कांग्रेस दो साल में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाई'

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जो काम पूर्व गहलोत सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के किए, वे स्वत ही बंद हो गए.

BJP leader Rajendra Rathod
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 2:28 PM IST

जोधपुर: 'मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र को मजबूत करती है. घुसपैठिए अगर मतदाता सूची में आएगा, तो अशुद्धता करेगा. सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं. बंगाल में भी एसआइआर प्रारंभ हो गया. इसलिए अब हार की खीज को उतारने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कांग्रेस की पार्टी के लोग कर रहे हैं. एसआईआर होना चाहिए, बुद्धिजीवी से लेकर हर व्यक्ति का ये मत है. वही हो रहा है. यह कहना है भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का. शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार के दो साल में शानदार काम हुए. विपक्ष सरकार के विरुद्ध एक भी बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

'घुसपैठियों का कटेगा नाम': पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बिहार में एसआईआर के बाद घुसपैठियों के नाम बताने के तंज पर राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार का प्रपत्र चुनाव आयोग ने एसआइआर के लिए जारी किया है, वह स्वत ही अपने आप सिद्ध कर देता है. अगर 2002 की मतदाता बेस सूची से लेकर अगर उसका नाम बाद में भी है, तो स्वत ही जुड़ जाता है, स्वत ही कट जाता है. इसलिए 62 लाख हों, या 65 लाख नाम, जिन लोगों के मतदाता सूची के अंदर दो-दो जगहे नाम थे या जो मृत्यु होने के पश्चात भी नाम लिखे हुए थे, उनके नाम कटने से अगर पेट में दर्द होता है तो हो. घुसपैठियों का स्थान मतदाता सूची में नहीं रहेगा.

राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के सवाल का दिया जवाब (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बोले पूर्व सीएम गहलोत- जनहित के काम रोककर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही

'कांग्रेस जनता के सामने एक भी मुद्दा नहीं ला पाई': विपक्ष द्वारा प्रदेश में सरकार पर कोई भी तरह का काम नहीं करने के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि सरकार का शानदार कार्यकाल चल रहा है. हर वर्ग में संतुष्टि है. प्रतिपक्ष कांग्रेस एक भी मुद्दा जनता के बीच में बना नहीं पाई है. कांग्रेस एक भी बड़ा प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकी है. गहलोत साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल होने पर किसी तरह के काम नहीं हो रहे. गहलोत साहब को खुद की सरकार के अस्तित्व के बारे में जब चिंता थी, जब सरकार कांग्रेस की थी, अब सरकार स्थायी है. उनका बयान अगर तथ्यों के आधार पर होता, तो गंभीरता से लिया जाता.

Om Birla on Jodhpur airport
जोधपुर एयरपोर्ट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम पर बोले गहलोत, 'किससे क्या वादा, किस रूप में किया, कोई नहीं जानता, बस बातें हैं'

'बंद कामों की सूची जारी करे गहलोत': राठौड़ ने कहा कि राजस्थान आज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी सहित हर जगह राजस्थान ने उन्नति की है. राजस्थान प्रगतिशील राज्यों में शामिल हो चुका है. पूर्व गहलोत सरकार की योजनाओं के बंद होने के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि उनकी सरकार में जो कार्य बिना बजटीय प्रावधान के शुरू हुए, उनमें किसी प्रकार का आर्थिक प्रबंधन नहीं किया, वो काम स्वत ही बंद हुए. जन कल्याणकारी एक भी काम अगर बंद किया, तो उन कामों की सूची जारी करनी चाहिए.

पढ़ें: अशोक गहलोत के करीबी नेता ने खोला मोर्चा, आरोप- खुद जीतने के लिए मुस्लिम को टिकट देते हैं, लेकिन उन्हें हरा देते हैं

जोधपुर एयरपोर्ट पर राठौड़ के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी जोधपुर पहुंचे. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं का स्वागत किया. एयरपोर्ट से ये सभी नेता पाली के लिए रवाना हो गए. जहां वे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे.

