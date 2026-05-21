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विधायक भाटी के आत्मदाह की कोशिश पर राजेंद्र राठौड़ बोले- नौटंकी करना संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं

राज्यसभा में जाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा- पार्टी के आदेश की पालना करूंगा...

Rajendra Rathore in Churu
बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 8:30 PM IST

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चूरू: सुजानगढ़ क्षेत्र के मलसीसर गांव में गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने हाल ही में विधायक रविन्द्र भाटी के आत्मदाह की कोशिश के मामले को लेकर सवाल पूछा. इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ऐसा आचरण या उदाहरण प्रस्तुत करना उचित नहीं है, जिससे दूसरे लोग भी उसी राह पर चलें. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नौटंकी करना संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है. यह किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता.

राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Churu)

पार्टी जो आदेश करेगी, उसकी पालना करूंगा : राज्यसभा में जाने की चर्चा के सवाल पर राजेंद्र राठौड़ नें कहा कि मेरी पार्टी से ऐसी कोई मांग नहीं है और ना ही कोई ऐसा ईरादा है. पार्टी जो आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे.

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वहीं, सभा को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि समाज हित में किए गए कल्याणकारी कार्यों को लोग सदियों तक याद रखते हैं. उन्होंने कहा कि राठौड़ परिवार द्वारा पीएचसी निर्माण के लिए दो बीघा भूमि दान देकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है. इस भूमि पर करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा. समारोह की अध्यक्षता भूमि दानदाता शायर कंवर ने की.

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