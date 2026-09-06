पीसीसी चीफ डोटासरा पर राठौड़ का तंज, बोले- यही 'काका' करा रहे वन स्टेट वन इलेक्शन
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा- साल 2020-21 में गहलोत सरकार ने 13 चरणों में कराए थे चुनाव.
Published : September 6, 2026 at 2:56 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी से माहौल गरमा रहा है. कांग्रेस के लगाए आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया. राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा पलटवार भी किया. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 309 निकायों के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में कराए जा रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2020-21 में 13 चरणों में चुनाव हुए और पूरी चुनावी प्रक्रिया करीब 18 महीने चली.
हर साल काम का रिपोर्ट कार्ड: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर साल जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं. सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास और जनकल्याण के कामों को आगे बढ़ाया है. अब निकाय चुनाव में भी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है.
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दो साल तक चुनाव कराते रहे: निकाय चुनाव में देरी और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर राठौड़ ने कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में कांग्रेस सरकार के समय लगातार 13 चरणों में चुनाव हुए और पूरी चुनावी प्रक्रिया करीब 18 महीने तक चली. राठौड़ ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के शासन में चुनाव कराने में इतना लंबा समय लगा, तब भाजपा सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. भाजपा सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की अवधारणा के अनुरूप चुनाव कराए जाएं.
पहले अपना रिकॉर्ड देखें कांग्रेस: सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अशोक गहलोत के सवालों पर राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इसमें नियमानुसार बोनस अंक भी दिए जाएंगे. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय इस भर्ती प्रक्रिया को अटकाकर रखा गया था. भाजपा सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए.
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गहलोत सरकार में 280 दिन आचार संहिता क्यों रही: राठौड़ ने सवाल किया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 280 दिनों तक आचार संहिता क्यों लगी रही? कांग्रेस नेताओं को पहले अपने शासनकाल में चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जवाब देना चाहिए. भाजपा सरकार केवल चुनाव की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश में विकास कार्यों को भी गति दे रही है. राठौड़ ने सरकार की ओर से हाईवे निर्माण पर खर्च किए 19,430 करोड़ रुपये का भी उल्लेख किया.
खाचरियावास पर हमला: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आरोपों पर भी राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि खाचरियावास पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के परिवार से जुड़े हैं. भाजपा से जुड़े रहने के दौरान खाचरियावास कुछ राजनीतिक संस्कार लेकर गए होंगे, लेकिन अब पता नहीं कांग्रेस के किस गुट में हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि खाचरियावास अपनी खोई प्रतिष्ठा तलाश रहे हैं.
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डोटासरा के 'काका' कहने पर तंज: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 'काका' कहे जाने पर राठौड़ बोले, जब पीसीसी चीफ ने मुख्यमंत्री को काका मान ही लिया है तो यही काका प्रदेश में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' करा रहे हैं. भाजपा अपने छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा महत्व देती है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं और पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान में उतरे हैं.
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