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पीसीसी चीफ डोटासरा पर राठौड़ का तंज, बोले- यही 'काका' करा रहे वन स्टेट वन इलेक्शन

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी से माहौल गरमा रहा है. कांग्रेस के लगाए आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया. राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा पलटवार भी किया. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 309 निकायों के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की दिशा में कराए जा रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2020-21 में 13 चरणों में चुनाव हुए और पूरी चुनावी प्रक्रिया करीब 18 महीने चली.

हर साल काम का रिपोर्ट कार्ड: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर साल जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं. सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास और जनकल्याण के कामों को आगे बढ़ाया है. अब निकाय चुनाव में भी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है.

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दो साल तक चुनाव कराते रहे: निकाय चुनाव में देरी और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर राठौड़ ने कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में कांग्रेस सरकार के समय लगातार 13 चरणों में चुनाव हुए और पूरी चुनावी प्रक्रिया करीब 18 महीने तक चली. राठौड़ ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के शासन में चुनाव कराने में इतना लंबा समय लगा, तब भाजपा सरकार पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. भाजपा सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की अवधारणा के अनुरूप चुनाव कराए जाएं.

पहले अपना रिकॉर्ड देखें कांग्रेस: सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अशोक गहलोत के सवालों पर राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इसमें नियमानुसार बोनस अंक भी दिए जाएंगे. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय इस भर्ती प्रक्रिया को अटकाकर रखा गया था. भाजपा सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए.

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