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Panchayati Raj elections: राजेंद्र राठौड़ की बहू बोली, 'बुनियादी सुविधाओं के बिना विकास अधूरा', बेटे ने पार्टी पर कही ये बात

राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह ( ETV Bharat Churu )

चूरू : जिला परिषद सदस्य पद के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह और बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने भाजपा के टिकट पर अलग-अलग वार्डों से नामांकन दाखिल किया है. कनिका सिंह ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 से, जबकि पराक्रम सिंह राठौड़ वार्ड संख्या 39 से चुनावी मैदान में हैं. कनिका सिंह का कहना है कि बिजली, पानी और जरूरी सुविधाओं के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है. वहीं बेटे पराक्रम सिंह ने कहा कि भाजपा संगठन को मजबूत करना और संगठन की कड़ी से कड़ी जोड़ना उनका लक्ष्य रहेगा.