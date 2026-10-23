Panchayati Raj elections: राजेंद्र राठौड़ की बहू बोली, 'बुनियादी सुविधाओं के बिना विकास अधूरा', बेटे ने पार्टी पर कही ये बात
राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह वार्ड 23 से और बेटे पराक्रम सिंह वार्ड 39 से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं.
Published : October 23, 2026 at 4:33 PM IST
चूरू : जिला परिषद सदस्य पद के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह और बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने भाजपा के टिकट पर अलग-अलग वार्डों से नामांकन दाखिल किया है. कनिका सिंह ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 से, जबकि पराक्रम सिंह राठौड़ वार्ड संख्या 39 से चुनावी मैदान में हैं. कनिका सिंह का कहना है कि बिजली, पानी और जरूरी सुविधाओं के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है. वहीं बेटे पराक्रम सिंह ने कहा कि भाजपा संगठन को मजबूत करना और संगठन की कड़ी से कड़ी जोड़ना उनका लक्ष्य रहेगा.
बुनियादी सुविधाएं होंगी कनिका सिंह की प्राथमिकता : जिला परिषद चुनाव में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कनिका सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई जगह बिजली, शुद्ध पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है. जरूरी सुविधाओं के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है. यदि वह चुनाव जीतती हैं, तो इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि विकास की इमारत मजबूत करने के लिए सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना जरूरी है. कनिका सिंह ने कहा कि उनके ससुर पिछले 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने लोगों के सुख-दुख में साथ दिया है. इसका उन्हें भी कहीं न कहीं लाभ मिलेगा.
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'भाजपा संगठन को मजबूत करना लक्ष्य' : वहीं, पराक्रम सिंह राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा कि भाजपा संगठन को मजबूत करना और संगठन की कड़ी से कड़ी जोड़ना उनका लक्ष्य रहेगा. वह वार्ड संख्या 39 से भाजपा के टिकट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि वे गत दो दशक से भी ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार–प्रसार करना और गलियों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने के काम से लेकर मीटिंगों में दरियां बिछाने का काम भी किया है.
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पराक्रम सिंह चूरू भाजपा जिला कार्यकारिणी में महामंत्री के पद पर हैं और वे चूरू जिले की राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं. इससे पहले वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के सदस्य रह चुके हैं. वे अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा में भी आए थे. सितंबर 2026 में उन्होंने RCA अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था. अब जिला परिषद चुनाव में उनकी उम्मीदवारी ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.
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कौन हैं राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह? : भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह के पिता सेना में अधिकारी रह चुके हैं. इसी वजह से कनिका की पढ़ाई भारत के अलग-अलग राज्यों में हुई. उन्होंने वर्ष 2007 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. कनिका सिंह शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. हाल ही में राजस्थान फुटबॉल क्लब की स्थापना को लेकर भी वह चर्चा में रहीं. अब उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखते हुए जिला परिषद सदस्य पद के लिए वार्ड संख्या 23 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है.
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'लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार' : पुत्र एवं पुत्रवधु के चुनाव लड़ने को लेकर राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि चुनाव लड़ना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है. 40 साल से मैं सियासत कर रहा हूं. आज तक मेरे परिवार से किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा है. लोगों की मांग पर अगर मैदान में उतरे हैं, तो उनको मेरा आशीर्वाद है. मेरी ओर से कोई मनाही नही है. पार्टी ने सोच–समझकर ही टिकट दिया है. पार्टी का नेतृत्व अगर टिकट नहीं देता, तो कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं कहते. हम संगठन के सिपाही हैं. संगठन के आदेश की पालना करते हैं.
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