SIR पर रार ! गहलोत के बयान पर राठौड़ और गोदारा का पलटवार, कहा मुद्दा विहीन कांग्रेस भ्रम फैला रही है

SIR सरकार और पार्टी का काम नही : पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह पता नहीं हैं की एसआईआर प्रक्रिया न तो सरकार करती है न हीं कोई पार्टी करती है. यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है फिर क्यों बिना बात का भ्रम फैला रहे हैं. विपक्ष के पास सरकार के ख़िलाफ़ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भ्रामक और झूठा प्रचार करने से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत चूकते नहीं है.

जयपुर : SIR को लेकर राजस्थान में सियासी बयान बाजी परवान पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाया तो पलटवार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा उतर आए. राठौड़ और गोदारा ने कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है. SIR निर्वाचन आयोग का काम है, सरकार या पार्टी का नहीं. कांग्रेस की आदत सवैंधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की पढ़ गई है.

विषयों पर ध्यान भटकाने का काम : कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बयान जारी कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का स्टेटमेंट देखा वो केवल आज कल स्टेटमेंट ही देते हैं , एसआईआर को लेकर उन्होने कुछ सवाल खड़े किए ,पूरी कांग्रेस कि यही परंपरा रही है कि इस तरह के विषयों पर ध्यान भटकाने का काम करती है. पहली बात तो यह पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में आज़ाद होने के बाद 11 बार एसआईआर हुई जिसमें 10 बार कांग्रेस शासन के कार्यकाल में हुई ,उस समय जब कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है.

आज आप आक्षेप लगा रहे हो कि अधिकारी दबाव बना रहे. पहली बात तो यह कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है जो एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है तो कहां से अधिकारी प्रभावित होंगे. अधिकारियों को प्रभावित करने का काम अशोक गहलोत ये काम आपने किया जिसका आरोप आपके ही OSD ने लगाया. आपने उन विधायकों के कॉल रिकॉर्ड करें. गहलोत 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं आप ख़ुद संवैधानिक संस्थाओं का मान करे ये आप इस तरह का आरोप लगाते हो तो जनता में भ्रम पैदा करते हैं और आपकी स्थिति ये ही है कि जनता में भ्रम पैदा करे और इसी लिये जनता को कांग्रेस ने पूरे भारत में नकार दिया है.

ये कहा था गहलोत ने : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है. सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है. SIR प्रक्रिया के अंतिम दिन, एक सुनियोजित साजिश के तहत ERO के माध्यम से BLO पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें. यहां तक कि फॉर्म-7 में पहले से डेटा भरकर BLO को थमाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है. कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और BLO ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इंकार किया तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है.

भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है. मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर इस संबंध में जानकारी दी है एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है. मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं जो भाजपा के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, समय बदलते देर नहीं लगती. सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, तो कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी. संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें.