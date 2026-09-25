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राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी भर्ती विवाद: तीन सदस्यीय समिति ने सीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट

राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी भर्ती विवाद पर समिति ने सौंपी रिपोर्ट. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: प्रयागराज स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में कथित धांधली और यूजीसी मानकों की अनदेखी के मामले में जांच पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री स्तर से होने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हैं. फाफामऊ में बीते तीन वर्षों से किराए के भवन में चल रहे इस नवस्थापित विधि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर विवाद तब गहराया, जब चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनिवार्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सीधी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए 3 सितंबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. देवराज की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था. इस समिति में पूर्व प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) एमपी अग्रवाल और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह को शामिल किया गया.