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राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी भर्ती विवाद: तीन सदस्यीय समिति ने सीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी है.

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राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी भर्ती विवाद पर समिति ने सौंपी रिपोर्ट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 12:42 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में कथित धांधली और यूजीसी मानकों की अनदेखी के मामले में जांच पूरी हो चुकी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री स्तर से होने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हैं.

फाफामऊ में बीते तीन वर्षों से किराए के भवन में चल रहे इस नवस्थापित विधि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर विवाद तब गहराया, जब चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनिवार्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सीधी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची.

शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए 3 सितंबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. देवराज की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था.

इस समिति में पूर्व प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) एमपी अग्रवाल और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह को शामिल किया गया.

जांच समिति ने 16 और 17 सितंबर को लखनऊ स्थित सचिवालय में चयन समिति के सभी 12 सदस्यों को तलब कर मैराथन पूछताछ की. मामले में सबसे अहम पूछताछ 16 सितंबर को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. उषा टंडन से हुई, जिनसे समिति ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार तीन घंटे तक तीखे सवाल किए.

सूत्रों के मुताबिक, यूजीसी गाइडलाइन की अनदेखी पर कुलपति ने जांच समिति के सामने बचाव करते हुए तर्क दिया-"विश्वविद्यालय यूजीसी से कोई वित्तीय अनुदान (फंड) नहीं लेता है. संस्थान में मुख्यमंत्री चेयरमैन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चांसलर हैं, लिहाजा चयन प्रक्रिया में संस्थान के अपने प्रावधान प्रभावी हैं."

हालांकि, जानकारों का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम अहर्ता और पारदर्शी चयन के लिए यूजीसी नियमावली की बाध्यता को दरकिनार करना गले नहीं उतर रहा.

दो दिनों की गहन पड़ताल और बयानों के आधार पर समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को अग्रसारित कर दी है. अब गेंद पूरी तरह शासन के पाले में है कि वह चयन प्रक्रिया को हरी झंडी देता है या फिर इन नियुक्तियों को निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश जारी करता है.

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