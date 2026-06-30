कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनने के बाद पहली बार कल आएंगे राजेंद्र पाल गौतम, कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह की स्वागत की तैयारी
यूपी कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों के साथ यूपी प्रभारी की बैठक होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:36 PM IST
लखनऊ : ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को हाल ही में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी की भी कमान सौंपी है. एक जुलाई को पहली बार राजेंद्र पाल गौतम तीन दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे. दिल्ली की सीमा से लेकर लखनऊ पहुंचने तक जगह-जगह पर पार्टी के कार्यकर्ता नए यूपी प्रभारी का स्वागत करेंगे. पार्टी की तरफ से यूपी प्रभारी के पहले आगमन को लेकर उनका आगमन कार्यक्रम जारी किया गया है.
कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कार्यक्रम राजबहादुर ने बताया कि पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम सुबह 6:30 बजे कार से नई दिल्ली से वाया यमुना एक्सप्रेसवे प्रस्थान करेंगे. 8:30 बजे यमुना एक्सप्रेस वे स्थित मथुरा कट पर पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. 10 बजे आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत होगा. 12:00 बजे इटावा जिले में पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे.
उन्होंने बताया कि 12:30 बजे औरैया जिले में उनका टोल प्लाजा पर स्वागत होगा. इसके बाद 1:30 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे. यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ रुककर लंच करेंगे. तीन बजे कानपुर नगर पहुंचेंगे. 3:30 बजे उन्नाव पहुंचेंगे और इसके बाद में लखनऊ के लिए रवाना होंगे. शाम 4:30 बजे विधान भवन के सामने आंबेडकर महासभा जाएंगे. वहां पर अस्थि कलश स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. शाम पांच बजे वे हजरतगंज स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी, सरदार पटेल महात्मा गांधी और डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे. शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे. यहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.
उन्होंने बताया कि दो जुलाई को सुबह 10:30 बजे फिर से वह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे. 10:30 बजे ही पदभार ग्रहण करेंगे. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. तीन बजे से छह बजे के बीच वे अन्य प्रदेशों से आए हुए पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे. तीन जुलाई को सुबह 10 बजे फिर से कांग्रेस कार्यालय आएंगे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद यूपी कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों के साथ यूपी प्रभारी की बैठक होगी. तीन बजे से लेकर पांच बजे तक जिला और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ उत्तर प्रदेश प्रभारी मीटिंग करेंगे. इसके बाद चार जुलाई को दोपहर बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे. यहां पर वह संत रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे.
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