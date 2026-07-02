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यूपी कांग्रेस प्रभारी लखनऊ पहुंचे, कांग्रेस की सरकार बनवाने की भरी हुंकार

संविधान को हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी स्वागत समारोह में मौजूद हजारों की संख्या में कांग्रेसजनों को सम्बोधित करते हुए प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि आंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी. बाबा साहब और कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं था. दोनों एक दूसरे के पूरक थे,, इसीलिए कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और कानून मंत्री बनाया. जो पार्टियां झूठ बोलती हैं भ्रम फैलाती हैं उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है. भारत जब आजाद हुआ तो गरीब था. कांग्रेस की सरकार थी. कांग्रेस शासन में देश को आगे बढ़ाया गया. अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने के लिए वजीफा देती थी. उसी वजीफे से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेते थे. आज जब देश अमीर है तो शिक्षा बहुत मंहगी कर दी गई है और गरीब और पिछड़े, दलित परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. इतना ही सामान्य वर्ग के 80 प्रतिशत लोग भी उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं.

हजरतगंज पहुंचकर भीमराव आंबेडकर महासभा में डॉ आंबेडकर के अस्थिकलश पर पुष्पांजलि अर्पित की. वीरांगना अवंती बाई लोधी प्रतिमा, सरदार पटेल प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा और हजरतगंज चौराहा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद देर शाम साढ़े आठ बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे. दिल्ली और लखनऊ के पूरे रास्ते भर जगह-जगह पर जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसजनों ने उनका स्वागत किया.

लखनऊ/कानपुर: कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजेन्द्र पाल गौतम देर शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे. यहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मौजूद वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेसजनों ने स्वागत किया. वहीं, राजेंद्र पाल गौतम कुछ देर के लिए कानपुर में भी रुके थे. इस दौरान उनका स्वागत किया गया. प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम नई दिल्ली से सड़क मार्ग से सुबह 8.30 बजे एनएच टोल प्लाजा मथुरा, 10.00 बजे एनएच टोल प्लाजा आगरा, प्रातः 11.00 बजे एनएच टोल प्लाजा फिरोजाबाद, दोपहर 12.00 बजे एनएच टोल प्लाजा इटावा, दोपहर एनएच टोल प्लाजा औरैया, दोपहर 1.30 बजे सूर्या ढाबा सिंकदरा (कानपुर देहात), दोपहर 3.00 बजे रामादेवी चौराहा कानपुर नगर होते हुए दोपहर 3.30 बजे एनएच उन्नाव से होकर देर शाम लखनऊ पहुंचे.

कांग्रेस के समय में पेपर लीक नहीं होता था

अगर ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बच्चों को पढ़ाई न करा पाये, समय से परीक्षा न करा पाये, पेपर लीक न रोक पाये तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए. कांग्रेस के समय में सीबीएससी, यूपीएससी की परीक्षाएं भी होती थीं पेपर लीक नहीं होता था और लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिलती थीं, लेकिन अब इस सरकार में पेपर लीक हो जाता है. सरकारी नौकरियां नहीं मिलतीं. ये माफीवीर सरकार है. पहले भी माफी मांगती रही है. ये चंदा चोर हैं. ये लोगों की आस्था की चोरी करते हैं. यह सरकार चुराते हैं यह वोट चुराते हैं. पहले भारत गुलाम था और आजादी का आन्दोलन कांग्रेस ने लड़ा और अब भाजपा की गुलामी के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी. पहले अंग्रेजों से लड़े और अब भाजपा के काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी होगी. उन्होने कहा कि भाजपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से नफरत करती है. कांग्रेस पार्टी इस नफरत को मिटाने का काम करेगी. पहले भी कांग्रेस ने बलिदान दिया है. अब जवाब देने का समय आ गया है, फिर से भारत को आजादी दिलाने के लिए आप सबको बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा. उन्होने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में आम जनता, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं. हम सभी को पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़नी है और आंबेडकर के संविधान के खिलाफ काम करने वालों को सबक सिखाना होगा. उन्होने कहा कि काम करने वाले मेहनती लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा.

भाजपा के नेतृत्व में भगवान के नाम को बेचा गया

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं. यूपी में 1989 से सरकार नहीं है, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजियाबाद से बलिया तक से यहां आये हैं और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए खड़े है. जिस प्रकार देश और प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में भगवान के नाम को बेचा गया और अब भगवान राम केे मंदिर में दान और चढ़ावा को लूट लिया और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा गया. सरकार इस लूट में शामिल बड़े लोगों को बचाने में लगी है. इस लूट में भाजपा और संघ के बड़े लोग शामिल हैं., उनका नाम नहीं आ रहा है.



आरोपी बच नहीं पाएंगे

मुख्यमंत्री ने 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कहा था, कुछ नहीं हुआ. एसआईटी गठित की लेकिन 15 दिन बीत जाने पर एसआईटी का समय फिर 15 दिन बढ़ा दिया गया, लेकिन ये बचा नहीं पायेंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हो गये हैं. गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार से कांग्रेस पार्टी चुन चुन पर हिसाब लेगी. उन्होने कहा कि हम लोग अयोध्या दर्शन करने गये थे पूरी सरकार लग गई हमें दर्शन करने से रोकने में,. हिरासत में रखा गया, लेकिन हम लोग डटे रहे, अंततः इनको झुकना पड़ा और दर्शन कराना पड़ा. आज आम जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है. हम राहुल गांधी के सिपाही हैं. यूपी प्रभारी के साथ मिलकर हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेंगे. उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को हाथ में लेकर हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान दिलायेगी.





पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय ने बताया कि इस मौके पर कांग्रेस के सचिव-सहप्रभारी धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेन्द्र चौधरी, राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी, सुशील पासी, कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन-पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व सांसद दानिश अली, पूर्व विधायक एवं अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन सोहिल अख्तर अंसारी, पूर्व विधायक सतीश अजमानी, श्यामकिशोर शुक्ल, गयादीन अनुरागी, नदीम जावेद, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. मसूद, पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन मनोज यादव, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष डा. प्रमोद पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे.





कानपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी का बीजेपी पर हमला

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम बुधवार को कानपुर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने कानपुर-लखनऊ मार्ग पर उनका जोरदार स्वागत किया. पूर्व शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, आलोक मिश्रा और पूर्व विधायक संजीव दरियाबादी समेत वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में भारी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने नारों के बीच प्रभारी का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि संविधान और अदालतों पर भरोसा नहीं करती योगी सरकार. पेशे से वकील राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अदालतों और देश के संविधान को नहीं मान. किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट ट्रायल के बजाय पुलिसिया कार्रवाई और बुलडोजर नीति अपनाकर विपक्ष व गरीबों को दबाने का प्रयास किया जा जा रहा है, जो सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है.



कहा कि राम मंदिर में आस्था के नाम पर आए करोड़ों रुपये के चंदे में भारी हेरफेर हो रहा है. चंपत राय की सुरक्षा के लिए प्रतिमाह 1 करोड़ रुपये खर्च करके 400 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि सच सामने न आ सके. जब ट्रस्ट और उसकी गाइडलाइंस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तय हुईं, तो इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार भी नहीं बच सकती. उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि यह लोग सिर्फ चंदा ही नहीं, बल्कि विपक्ष के विधायक, सांसद और पूरी की पूरी पार्टियां तक चुरा लेते हैं. 2027 में विदाई और 2029 में राहुल गांधी होंगे पीएमकांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर नाराजगी जताते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि भाजपा सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है.

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