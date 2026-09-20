ETV Bharat / state

यूपी में अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ उठाएंगे आवाज, मची है लूटमार: राजेंद्र पाल गौतम

भाई की मौत पर कांग्रेस नेता राजेश सिद्धार्थ ने उठाए सवाल, लखनऊ के निजी अस्पताल की जांच की मांग

शाहजहांपुर में राजेंद्र पाल गौतम
शाहजहांपुर में राजेंद्र पाल गौतम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर: कांग्रेस नेता राजेश सिद्धार्थ के भाई राजू सिद्धार्थ की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में अब जांच की मांग की जा रही है. ग्राम सिसौरा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए. उन्होंने दिवंगत राजू सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. वहीं, राजेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से भाई की मौत हुई. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई.

राजेंद्र पाल गौतम ने राजू सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह तथा पूरी कांग्रेस पार्टी राजेश सिद्धार्थ के साथ खड़ी है. कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में लूटमार मची हुई है. वहीं राजू सिद्धार्थ के बड़े भाई राजेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि उनके भाई की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई. कहा कि अस्पतालों की कथित मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई जाए, ताकि किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े. राजेंद्र पाल गौतम ने आश्वासन दिया कि यदि जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई के लिए आवाज उठाई जाएगी.

श्रद्धांजलि सभा के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल उद्योग बनते जा रहे हैं. भीषण बाढ़ से लोगों के प्रभावित होने का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह को लेकर भी सवाल उठाए. यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा से दलितों के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. वहीं, रोजगार के मुद्दे पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम कर रही है.

कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कहा कि भीषण बाढ़ में लोग जगह-जगह फंसे हुए हैं. कहीं कोचिंग तो कहीं पीजी में छात्रों की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री दीपक जलवा कर जन्मदिन मना रहे हैं. कहा कि भाजपा अगर दलितों के खिलाफ है तो खुलकर सामने आए. दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर न चलाए. योगी के 6 महीने में एक लाख लोगों को नौकरी देने के बयान पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने के बजाए छीनी जा रही है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पहले होते थे देंगे, हम कराते हैं मॉकड्रिल, सशक्त हुई पुलिस; सीएम योगी ने सपा को घेरा

TAGGED:

SHAHJAHANPUR DEATH RAJU SIDDHARTH
CONGRESS LEADER RAJESH SIDDHARTH
RAJENDRA PAL GAUTAM CONGRESS
RAJENDRA PAL GAUTAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.