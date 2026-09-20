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यूपी में अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ उठाएंगे आवाज, मची है लूटमार: राजेंद्र पाल गौतम

शाहजहांपुर: कांग्रेस नेता राजेश सिद्धार्थ के भाई राजू सिद्धार्थ की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में अब जांच की मांग की जा रही है. ग्राम सिसौरा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए. उन्होंने दिवंगत राजू सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. वहीं, राजेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से भाई की मौत हुई. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई.

राजेंद्र पाल गौतम ने राजू सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह तथा पूरी कांग्रेस पार्टी राजेश सिद्धार्थ के साथ खड़ी है. कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में लूटमार मची हुई है. वहीं राजू सिद्धार्थ के बड़े भाई राजेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि उनके भाई की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई. कहा कि अस्पतालों की कथित मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई जाए, ताकि किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े. राजेंद्र पाल गौतम ने आश्वासन दिया कि यदि जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई के लिए आवाज उठाई जाएगी.

श्रद्धांजलि सभा के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल उद्योग बनते जा रहे हैं. भीषण बाढ़ से लोगों के प्रभावित होने का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह को लेकर भी सवाल उठाए. यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा से दलितों के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. वहीं, रोजगार के मुद्दे पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम कर रही है.