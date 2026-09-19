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राजेंद्र पाल गौतम का BJP पर करारा वार- कांग्रेस ने देश को बनाया, भाजपा इसे बेचने में लगी

राजेंद्र पाल गौतम का BJP पर करारा वार ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार देश को बेचने का काम कर रही है. साथ ही, कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद जारी है. राजेंद्र पाल गौतम का BJP पर करारा वार (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने और उनके नाम की अध्यक्ष पद की दौड़ में चर्चा होने के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनका नाम अध्यक्ष की रेस में नहीं है. वह पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं और संगठन में बदलाव सामान्य प्रक्रिया है. हालांकि कई बार कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को दोबारा जिम्मेदारी भी मिलती है. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला पार्टी का आंतरिक निर्णय होता है.

गठबंधन में हिस्सेदारी और सम्मान बराबर राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा. गठबंधन में हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का होगा. सीटों के बंटवारे में थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी समझौता होगा वह सम्मानजनक होगा. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को हल्के में लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.