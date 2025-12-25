पूर्व मंत्री गुढ़ा दीवार फांदकर हॉस्टल में पहुंचे, राजपूत सभा भवन में दिया धरना, अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री गुढ़ा दीवार फांदकर हॉस्टल में पहुंचे, राजपूत सभा भवन में दिया धरना, अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया कि राजपूत सभा में दूसरे समाज के लोगों को शामिल करके वोट चोरी से अध्यक्ष बनते हैं.
Published : December 25, 2025 at 4:32 PM IST
जयपुर: पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा राजपूत हॉस्टल की दीवार फांदकर भीतर पहुंचे और वहां रह रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हॉस्टल संचालन करने वाली समिति पर अनियमितता और मनमानी के आरोप लगाए. यह घटना बुधवार की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गुरुवार को राजेंद्र गुढ़ा राजपूत सभा भवन पहुंचे. जहां उन्होंने अध्यक्ष पर मनमानी के आरोप लगाए. वे अपने समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठे. मीडिया से बातचीत में भी राजेंद्र गुढ़ा ने राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.
'छात्रों से मिलने गए तो लगवा दिया ताला': राजेंद्र गुढ़ा बोले, उन्होंने राजपूत हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की. पहले इसका संचालन एक ट्रस्ट करता था. बाद में इसे राजपूत सभा भवन ने हथिया लिया. उस समय सबने सोचा की ये व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे. आज करीब 30 साल हो गए हैं. उसमें रत्तीभर भी बदलाव नहीं हुआ है. उनका कहना है कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं. हॉस्टल की छत पर जाने की सीढ़ियां बंद कर दी गई हैं. हॉस्टल की दीवारों पर जेल की तरह कंटीले तार लगा दिए. जब वे विद्यार्थियों से मिलने गए तो गेट पर ताले लगा दिए गए.
पढ़ें: खाचरियावास का माफी से इनकार! कहा-ये वही राजपूत सभा है, जिसने दीया कुमारी सहित परिवार का किया था बहिष्कार
'बसों के शोर में कैसे होगी पढ़ाई?': उनका कहना है कि हॉस्टल के 40 से ज्यादा कमरे ऐसे हैं, जिनकी खिड़की के पास सड़क पर बसें खड़ी होती है. वहां हर समय बसों की आवाजाही रहती है. ऐसे में बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बस संचालकों से कमीशन लिया जाता है. वे बोले, राजपूत सभा के चुनाव में वादा किया गया था कि छह महीने में सदस्यता शुरू की जाएगी. लेकिन नहीं हुआ.
पढ़ें: राणा सांगा पर विवादित बयान से राजपूत समाज में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन किया, सांसद सुमन की सदस्यता समाप्त करने की मांग
'अब छात्रों को दे रहे निष्कासित करने की धमकी': गुढ़ा बोले, राजपूत सभा में समाज के लोग ही सदस्य होते हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को शामिल करके वोट चोरी से अध्यक्ष बनते हैं. उन्होंने हॉस्टल में रह रहे बच्चों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, जिन बच्चों से उन्होंने हॉस्टल में मुलाकात की, उन्हें अब हॉस्टल से निष्कासित करने की धमकी दी जा रही है. ऐसे में वे बच्चे सर्दी में कहां जाएंगे? उन्होंने कहा, जहां कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी होती है, वे वहां जाकर आवाज उठाते हैं.