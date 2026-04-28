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वायरल वीडियो पर भाजपा अध्यक्ष बिंदल की सफाई, बोले- फर्जी है VIDEO, कांग्रेस फैला रही झूठ

वायरल वीडियो पर भाजपा अध्यक्ष बिंदल की सफाई ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है. बिंदल ने महिला आरक्षण रैली में दिए गए कथित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो “फैब्रिकेटेड” और “मैनिपुलेटेड” है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की साजिश रच रही है. वीडियो को बताया फर्जी डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, ताकि भाजपा की छवि खराब की जा सके. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका मकसद जनता को गुमराह करना है. वहीं, मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा को महिला विरोधी बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप