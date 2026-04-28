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वायरल वीडियो पर भाजपा अध्यक्ष बिंदल की सफाई, बोले- फर्जी है VIDEO, कांग्रेस फैला रही झूठ

राजीव बिंदल ने कहा कि वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, ताकि भाजपा की छवि खराब की जा सके.

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वायरल वीडियो पर भाजपा अध्यक्ष बिंदल की सफाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है. बिंदल ने महिला आरक्षण रैली में दिए गए कथित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो “फैब्रिकेटेड” और “मैनिपुलेटेड” है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की साजिश रच रही है.

वीडियो को बताया फर्जी

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, ताकि भाजपा की छवि खराब की जा सके. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका मकसद जनता को गुमराह करना है. वहीं, मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा को महिला विरोधी बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था.

कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप

बिंदल ने कहा कि हिमाचल की करीब 28 लाख महिलाएं ₹1500 प्रतिमाह की घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हर महिला के खाते में अब तक करीब ₹60,000 आने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है. भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है. बिजली, पानी, राशन, सीमेंट और HRTC किराए में बढ़ोतरी से महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी खत्म कर आम जनता को परेशान किया जा रहा है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि जब हजारों महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, तब कांग्रेस जवाब देने के बजाय झूठी खबरें फैलाने में लगी है. उन्होंने दावा किया कि जनता इस साजिश को समझ चुकी है. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दोषारोपण की राजनीति कर रही है और इसके लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब जागरूक हैं और आने वाले समय में इसका जवाब देंगी.

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