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'हिमाचल के टॉप अधिकारियों के बीच जूतों में बंट रही दाल, सरकार अपनी लड़ाई में मस्त, हिमाचल की जनता त्रस्त'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली और आंतरिक स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 9:43 PM IST

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ऊना: हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. बिंदल ने न केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी का मुद्दा उठाया, बल्कि शीर्ष अधिकारियों के बीच चल रही कथित रस्साकशी को भी प्रदेश के लिए चिंताजनक बताया. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए हालिया घटनाओं का जिक्र किया और सरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाया. भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी इस सियासी टकराव ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है.

हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था और हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार इस समय अंदरूनी खींचतान और आपसी टकराव का शिकार हो चुकी है, जिसका सीधा असर प्रशासन और आम जनता पर पड़ रहा है.

राजीव बिंदल ने कहा, 'प्रदेश सरकार पूरी तरह से अंदरूनी खींचतान का शिकार हो चुकी है. इन दिनों जहां मुख्यमंत्री व मंत्रियों में रस्साकशी चल रही है और दूसरी ओर अधिकारियों की जूतों में दाल बंट रही हैं. हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार के बराबर शक्तियां रखने वाले अधिकारी इस वक्त आपस में ही रस्साकशी का मैच खेल रहे हैं. इस पूरे प्रकरण के बीच हिमाचल प्रदेश की जनता पिस रही है. सरकार अपनी लड़ाई में मस्त है और हिमाचल की जनता पूरी तरह त्रस्त है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व मंत्रियों के बीच तालमेल का अभाव साफ दिखाई दे रहा है'.

वहीं, मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आईटी सेल के जरिए प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए बंदल ने कहा कि जब प्रदेश की सड़कों पर चल रही बेटियों को सरेआम मौत के घाट उतारा जाएगा, जब हिमाचल प्रदेश में सरेआम गोलियां चलेगी, लूट और डकैती की वारदातें होगी. नशा, शराब, वन माफिया बेलगाम घूमेंगे तो भाजपा के आईटी सेल और आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा. प्रदेश की जनता सरकार पर जूते की बौछार करने को तैयार बैठी है.

उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में हाल ही में 19 वर्षीय युवती की हत्या जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. हिमाचल दिवस से पहले हुई यह घटना सरकार के उन दावों की पोल खोलती है, जिनमें कानून-व्यवस्था को मजबूत बताया जाता है. आज हिमाचल प्रदेश की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. कांग्रेस सरकार केवल दावे करने तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं. सत्ता में आते ही चंबा में युवक की हत्या जैसी घटनाएं सामने आईं, जो सरकार की विफलता को दर्शाती हैं.

मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार हिमाचल प्रदेश भाजपा के पांच गुटों में बंटी होने के आरोपों का भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया. बिंदल ने कहा कि हिमाचल सरकार में इस वक्त जो बदहाल स्थिति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों से लेकर विधायकों तक की बिगड़ चुकी है, वह किसी से छिपी नहीं है. मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को समेट कर रखें. हिमाचल प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के बीच चल रही जूतम-पैजार पर रोक लगाने का काम करें. हिमाचल में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश की जनता को इसी सरकार से उम्मीद है. भाजपा अपना घर संभाल लेगी और यदि मुख्यमंत्री को अब भी भाजपा के कई गुटों में बंटी होने का वहम है तो मुख्यमंत्री कल चुनाव की घोषणा करवा लें, शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस चुनाव से कोई फायदा पहुंच जाए.

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