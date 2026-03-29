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पिता बनाते हैं पंचर...बेटा कर गया बिहार में 10वीं टॉप, गणित में पाए पूरे 100 अंक

सुपौल : कहते हैं 'मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती' इसे सच कर दिखाया है बिहार के सुपौल 10वीं के छात्र राजदीप कुमार ने. बेहद साधारण परिवार से आने वाले राजदीप ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बिहार मैट्रिक परीक्षा में राज्य स्तर पर 6ठा स्थान हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है.

पिता चलाते हैं साइकिल रिपेयरिंग की दुकान : राजदीप कुमार के पिता बिरेंद्र मंडल और माता रेणु देवी के पुत्र हैं. उनके पिता साइकिल रिपेयरिंग और पंचर बनाने की छोटी-सी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और राजदीप ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया. चार भाइयों में तीसरे स्थान पर रहने वाले राजदीप ने सीमित संसाधनों में अपनी अलग पहचान बनाई.

गणित में 100/100 अंक : राजदीप ने खूबलाल उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामविशनपुर से पढ़ाई करते हुए बिहार बोर्ड द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा में 485 अंक (97%) हासिल किए. उन्होंने गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इसके अलावा विज्ञान में 98, हिंदी और संस्कृत में 96-96 तथा सामाजिक विज्ञान में 95 अंक हासिल किए.

''गांव में रहकर ही प्रतिदिन करीब 10 घंटे पढ़ाई करता था. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैने कोचिंग के बजाय घर और सरकारी स्कूल के सहारे ही तैयारी की. पढ़ाई को ही मैने हथियार बनाया और कभी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.''- राजदीप, टॉप टेन टॉपर, 10 में छठवी रैंक

आईआईटी से इंजीनियर बनने का सपना : राजदीप का सपना आगे चलकर आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का है. इसके लिए वे अभी से कड़ी तैयारी में जुटना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम किया और शुरुआत से ही लक्ष्य पर फोकस रखा. राजदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया.