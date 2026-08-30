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बारिश में टूटा लातेहार के राजडंडा नदी का पुल, आवागमन ठप

लातेहार में मूसलाधार बारिश से राजडंडा नदी पर बना पुल टूट गया है. पुल टूटने से आवागमन प्रभावित हो गया है.

BRIDGE BROKEN IN LATEHAR
बारिश से टूटा पुल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 12:48 PM IST

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लातेहार: जिले के महुआडांड़ इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के कारण महुआडांड़ प्रखंड के राजडंडा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया. पुल टूटने के बाद महुआडांड़-गारू-लातेहार-पलामू सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. आवागमन बंद होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इतना ही नहीं नदी उफान पर है, जिसके कारण पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ियों को इस रास्ते पर चलने से रोक दिया है.

रास्ते को किया गया सील

दरअसल, लातेहार जिले के महुआडांड़, गारू आदि इलाके में शनिवार से जोरदार बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण राजडंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया. तेज बहाव और पानी के दबाव के कारण पुल का एक हिस्सा टूट गया. पुल टूट जाने की खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और इस रास्ते को सील कर दिया. इससे महुआडांड़ से गारू, लातेहार और पलामू जाने का रास्ता भी बंद हो गया. हालांकि, प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोल दिया है.

जानकारी देते ग्रामीण और एसडीएम (ईटीवी भारत)

इधर, ग्रामीणों ने बताया कि पुल टूट जाने के कारण इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है. ग्रामीणों ने बताया कि यह काफी महत्वपूर्ण सड़क है. इस पर हजारों गाड़ियां चलती है. लातेहार-पलामू-महुआडांड़ से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली इस सड़क पर स्थित पुल टूट जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौके पर पहुंचे एसडीएम

इस संबंध में महुआडांड़ के एसडीएम सुलेमान मुंडरी ने बताया कि पुल ध्वस्त हो जाने के कारण गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है. हालांकि प्रशासन ने तत्काल एक वैकल्पिक मार्ग को गाड़ियों के परिचालन के लिए शुरू करवाया. उन्होंने कहा कि रोड डिविजन के अभियंताओं को भी मामले की जानकारी दे दी गई है. अभियंताओं के आने के बाद जांच की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि कोई बेहतर विकल्प तैयार किया जा सके, ताकि गाड़ियों का परिचालन हो सके.

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राजडंडा नदी का पुल टूटा (ईटीवी भारत)

सतनदिया नदी उफान पर

इधर, लगातार बारिश के कारण गारू-पलामू मुख्य मार्ग पर सतनदिया नदी भी उफान पर है. यह नदी गारू-बेतला-पलामू मुख्य मार्ग को अलग-अलग सात स्थान पर सड़क के ऊपर से गुजरती है. बाढ़ के कारण सड़क के ऊपर से पानी का बहाव काफी तेज हो रहा है. इसी कारण प्रशासन ने इस रास्ते पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहनों का परिचालन रोक रखा है. पुलिस प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी किया गया है. लोगों से अपील किया गया है कि जब तक पानी का बहाव कम ना हो जाए, तब तक उस रास्ते से गुजरने का प्रयास न करें.

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