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बारिश में टूटा लातेहार के राजडंडा नदी का पुल, आवागमन ठप

लातेहार: जिले के महुआडांड़ इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के कारण महुआडांड़ प्रखंड के राजडंडा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया. पुल टूटने के बाद महुआडांड़-गारू-लातेहार-पलामू सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. आवागमन बंद होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इतना ही नहीं नदी उफान पर है, जिसके कारण पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ियों को इस रास्ते पर चलने से रोक दिया है.

रास्ते को किया गया सील

दरअसल, लातेहार जिले के महुआडांड़, गारू आदि इलाके में शनिवार से जोरदार बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण राजडंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया. तेज बहाव और पानी के दबाव के कारण पुल का एक हिस्सा टूट गया. पुल टूट जाने की खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और इस रास्ते को सील कर दिया. इससे महुआडांड़ से गारू, लातेहार और पलामू जाने का रास्ता भी बंद हो गया. हालांकि, प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोल दिया है.

जानकारी देते ग्रामीण और एसडीएम (ईटीवी भारत)

इधर, ग्रामीणों ने बताया कि पुल टूट जाने के कारण इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है. ग्रामीणों ने बताया कि यह काफी महत्वपूर्ण सड़क है. इस पर हजारों गाड़ियां चलती है. लातेहार-पलामू-महुआडांड़ से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली इस सड़क पर स्थित पुल टूट जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौके पर पहुंचे एसडीएम