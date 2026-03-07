ETV Bharat / state

'चंद मिनटों में मिलेगी पुलिस': महिलाओं के मोबाइल में डाउनलोड करवाया 'राजकॉप सिटीजन ऐप'

कार्यक्रम को संबोधित करती भाजपा नेता राखी राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर में महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. 'सुरक्षित नारी, सशक्त नारी' अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई. साथ ही सरकार की ओर से महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के मोबाइलों में मौके पर ही 'राजकॉप सिटीजन ऐप' डाउनलोड करवाया गया है. भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि इस ऐप के जरिए महिलाएं चंद मिनटों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि सुरक्षा के साथ-साथ सरकार की योजनाओं का लाभ भी महिलाओं तक पहुंचे. राठौड़ ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 'सुरक्षित नारी, सशक्त नारी, नारी सम्मान' अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा और विधिक अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और मुख्य वक्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. निष्ठा जैसवाल शामिल हुईं.