'चंद मिनटों में मिलेगी पुलिस': महिलाओं के मोबाइल में डाउनलोड करवाया 'राजकॉप सिटीजन ऐप'
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 'सुरक्षित नारी, सशक्त नारी' अभियान के तहत महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई.
Published : March 7, 2026 at 7:52 PM IST
जयपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर में महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. 'सुरक्षित नारी, सशक्त नारी' अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई. साथ ही सरकार की ओर से महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के मोबाइलों में मौके पर ही 'राजकॉप सिटीजन ऐप' डाउनलोड करवाया गया है. भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि इस ऐप के जरिए महिलाएं चंद मिनटों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि सुरक्षा के साथ-साथ सरकार की योजनाओं का लाभ भी महिलाओं तक पहुंचे.
राठौड़ ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 'सुरक्षित नारी, सशक्त नारी, नारी सम्मान' अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा और विधिक अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई. मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और मुख्य वक्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. निष्ठा जैसवाल शामिल हुईं.
राखी ने बताया कि कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस की तरफ से महिलाओं और बालिकाओं को 'राजकॉप सिटीजन' ऐप के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि चंद मिनटों में महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं. इस ऐप के जरिए बटन दबाते ही उनकी लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम तक तुरंत पहुंच जाती है और 10 मिनट में पुलिस सहायता पहुंच जाती है. साथ ही बताया गया कि महिलाएं अपने अधिकारों का किस तरह ध्यान रख सकती हैं और कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है. बालिकाओं के लिए भी योजनाएं चल रही हैं. मुद्रा योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि पुलिस के सहयोग से महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में बताया गया है. महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाया गया है. यह ऐप महिलाओं को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करेगा. बहुत सी कानून संबंधी बातें होती हैं, जो महिलाओं को पता नहीं होतीं, उनके बारे में भी बताया गया है.