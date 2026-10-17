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राजभवन में गूंजे नारी शक्ति के जयकारे: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में 5100 कन्याओं का पूजन और अर्चन

राज्यपाल ने खुद धोए कन्याओं के चरण, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के राजभवन स्थित जनभवन में नवरात्र के पावन अवसर पर शनिवार को एक बेहद दिव्य और अनुठी तस्वीर देखने को मिली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में प्रेरणा परिवार की तरफ से सेवा बस्तियों की 5100 कन्याओं का भव्य पूजन संपन्न हुआ. जैसे ही नन्हीं कन्याएं राजभवन पहुंचीं, उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया. राज्यपाल ने खुद आगे बढ़कर कन्याओं के पांव पखारे, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें चुनरी भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया.

राज्यपाल ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा प्रसाद: पांव प्रक्षालन और तिलक की इस पवित्र रस्म के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी कन्याओं को अपने हाथों से स्वादिष्ट प्रसाद वितरित किया. इस दौरान पूरा जनभवन परिसर कन्याओं की किलकारी और उत्सव के माहौल से गूंज उठा. कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथियों और आयोजकों ने इस पहल को सामाजिक समरसता का एक बेहतरीन उदाहरण बताया. सेवा बस्तियों से आईं इन बेटियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जो इस आयोजन की सफलता की सबसे बड़ी गवाही दे रहा था.