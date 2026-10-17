राजभवन में गूंजे नारी शक्ति के जयकारे: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में 5100 कन्याओं का पूजन और अर्चन
लखनऊ के राजभवन में नवरात्र के पावन अवसर पर प्रेरणा परिवार की ओर से 5100 कन्याओं का पूजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:46 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के राजभवन स्थित जनभवन में नवरात्र के पावन अवसर पर शनिवार को एक बेहद दिव्य और अनुठी तस्वीर देखने को मिली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में प्रेरणा परिवार की तरफ से सेवा बस्तियों की 5100 कन्याओं का भव्य पूजन संपन्न हुआ. जैसे ही नन्हीं कन्याएं राजभवन पहुंचीं, उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया. राज्यपाल ने खुद आगे बढ़कर कन्याओं के पांव पखारे, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें चुनरी भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया.
राज्यपाल ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा प्रसाद: पांव प्रक्षालन और तिलक की इस पवित्र रस्म के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी कन्याओं को अपने हाथों से स्वादिष्ट प्रसाद वितरित किया. इस दौरान पूरा जनभवन परिसर कन्याओं की किलकारी और उत्सव के माहौल से गूंज उठा. कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथियों और आयोजकों ने इस पहल को सामाजिक समरसता का एक बेहतरीन उदाहरण बताया. सेवा बस्तियों से आईं इन बेटियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जो इस आयोजन की सफलता की सबसे बड़ी गवाही दे रहा था.
इंद्रेश कुमार बोले- नारी का सम्मान करने वाले बनते हैं देवता: इस खास मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में सनातन संस्कृति के गहरे मूल्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर हमेशा नारी की रक्षा का भाव जागृत रहना चाहिए और अपने बुजुर्गों का पूरे दिल से सम्मान करना चाहिए. उन्होंने समाज को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां के लोग देवता कहलाते हैं और जहां अपमान होता है, वहां राक्षस प्रवृत्ति जन्म लेती है. भगवान श्री राम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य राम ही नारी के सम्मान के सबसे बड़े और जीवंत प्रतीक हैं.
सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का संदेश: प्रशांत भाटिया ने कहा कि इस कन्या पूजन का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी समरसता का भाव पैदा करना है. प्रेरणा परिवार के अध्यक्ष गुंजित कालरा ने बताया कि उनकी संस्था का मुख्य संकल्प आने वाली पीढ़ियों को हमारी महान सनातनी परंपराओं से जोड़ना है. वहीं संस्था की सचिव शिखा भार्गव ने जानकारी दी कि जनभवन में इस तरह का यह तीसरा सफल कार्यक्रम हुआ है. इस भव्य और दिव्य आयोजन में प्रांत प्रचारक कौशल, प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा सिंह और घनश्याम शाही समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
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