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राजभर का अखिलेश पर निशाना; बोले-अयोध्या छोड़िए, पहले जहूराबाद में मुझसे लड़कर दिखाएं

सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पंचायती राज मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है. उन्होंने अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चुनावी मुकाबले की बात पर अखिलेश यादव को जहूराबाद सीट पर आकर खुद से मुकाबला करने की खुली चुनौती दे डाली.

सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Video Credit; ETV Bharat) मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर से महिला सुरक्षा और दिल्ली में हुए एक विवाद को लेकर सवाल किया गया. अखिलेश पर पलटवार करते हुए राजभर ने सपा प्रमुख को उनके पुराने शासनकाल की याद दिलाई. कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल का आईना देखना चाहिए. राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में प्रदेशभर में अपराधियों और माफिया का खुला दबदबा रहता था. उन्होंने कहा कि तब आम नागरिकों के साथ सड़कों पर बदसलूकी होना आम बात थी और खुलेआम असलहा लेकर घूमने वाले बदमाशों के खौफ से समाज में भय का माहौल बना रहता था. कहा कि अखिलेश यादव को आज की कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने राज में फैले जंगलराज पर जवाब देना चाहिए.