राजभर का अखिलेश पर निशाना; बोले-अयोध्या छोड़िए, पहले जहूराबाद में मुझसे लड़कर दिखाएं
अखिलेश के शासनकाल पर बोला हमला, वोट चोरी के आरोपों पर दिया जवाब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:49 PM IST
कानपुर: कानपुर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पंचायती राज मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है. उन्होंने अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चुनावी मुकाबले की बात पर अखिलेश यादव को जहूराबाद सीट पर आकर खुद से मुकाबला करने की खुली चुनौती दे डाली.
मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर से महिला सुरक्षा और दिल्ली में हुए एक विवाद को लेकर सवाल किया गया. अखिलेश पर पलटवार करते हुए राजभर ने सपा प्रमुख को उनके पुराने शासनकाल की याद दिलाई. कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल का आईना देखना चाहिए. राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में प्रदेशभर में अपराधियों और माफिया का खुला दबदबा रहता था. उन्होंने कहा कि तब आम नागरिकों के साथ सड़कों पर बदसलूकी होना आम बात थी और खुलेआम असलहा लेकर घूमने वाले बदमाशों के खौफ से समाज में भय का माहौल बना रहता था. कहा कि अखिलेश यादव को आज की कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने राज में फैले जंगलराज पर जवाब देना चाहिए.
विपक्ष की तरफ से चुनावी प्रक्रिया और वोट चोरी के मुद्दे पर राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला दिया. कहा कि जनता ने सभी दलों को जनादेश दिया है. जिसके तहत समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं, जबकि 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 सीटों पर आकर सिमट गई. राजभर ने सवाल किया कि जब चुनाव में विपक्षी दलों को भी इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं, तो फिर हार के बाद वोट चोरी का झूठा रोना रोकर विरोध-प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं? उन्होंने विपक्ष के इन तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि चुनावी नतीजों के आने के बाद इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना पूरी तरह से अनुचित है, हालांकि इन आरोपों के स्वतंत्र आकलन के लिए तथ्यों और साक्ष्यों की परख जरूरी है.
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