देहरादून में भव्य रजत रैतिक परेड, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं, एक क्लिक में जानिये
रैतिक परेड में सराहनीय सेवा पदक से भी कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित किए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2025 at 1:54 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 2:16 PM IST
देहरादून: रजत जयंती वर्ष के आयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण रैतिक परेड का आज शानदार आयोजन हुआ. इस दौरान पुलिस फोर्स से जुड़े कर्मियों ने अपनी ताकत और अनुशासन को पुलिस लाइन मैदान में दिखाया. वहीं, इस मौके पर महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया. उधर सराहनीय सेवा पदक से भी कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित किए गए.
राज्य स्थापना दिवस पर होने वाली रैतिक परेड का आज आयोजन किया गया. ये आयोजन स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को होता था लेकिन इस बार रजत जयंती वर्ष के कारण नवंबर के पहले हफ्ते में तमाम कार्यक्रमों के चलते इसे 2 दिन पहले ही आयोजित किया गया है. परेड में शानदार अनुशासन के साथ पुलिसकर्मियों ने कम से कदम मिलाकर परेड करके कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.
रजत जयंती वर्ष पर हुए इस कार्यक्रम में तमाम महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाली महान विभूतियां में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनके सराहनीय कार्यों के लिए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाए. इसमें निशानेबाज जसपाल राणा को सम्मानित किया गया.
इसके अलावा उद्यमी देव रतूड़ी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया. इसके बाद स्वर्गीय टॉम आल्टर को मरणोपरांत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके बेटे जिमी आल्टर ने यह पुरस्कार लिया. स्वर्गीय सुशीला कॉलोनी, स्वर्गीय गौरा देवी, भूवैज्ञानिक रहे स्वर्गीय प्रणव वल्दिया, स्वर्गीय तीलू रौतेली और स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी को भी मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयन्ती के अवसर पर 'रजत जयंती रैतिक परेड' में माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit (सेवानिवृत्त) जी के साथ सम्मिलित होकर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस के जवानों को सम्मानित भी किया। pic.twitter.com/AkIfxWfTty— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 7, 2025
रैतिक परेड के दौरान पुलिस विभाग के भी तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों को उनके सराहनीय सेवा के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया. इसमें आईजी कुमाऊं ऋद्धिम अग्रवाल, देहरादून एसएसपी अजय सिंह, आईपीएस श्वेता चौबे, सरिता डोभाल समेत के अधिकारियों को सम्मानित किया गया है. रजत जयंती वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य फोकस मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी रहा. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से कुल 11 घोषणाएं की. जिन्हें भविष्य में पूरा करने का आश्वासन भी दिया.
नशे के दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड निर्माण की दिशा में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार… pic.twitter.com/frpMzDw6k7— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 7, 2025
सीएम धामी की घोषणाएं
- प्रदेश की सभी कृषि भूमि का 5 सालों में सर्वेक्षण करते हुए फेस वाइज बंदोबस्त कराए जाने की घोषणा की गई.
- राज्य में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन केंद्र की स्थापना जल्द ही की जाएगी.
- एंटी नाकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार करने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की.
- प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भोजन माता के लिए कल्याण कोष की स्थापना भी जल्द की जाएगी.
- जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से खेती को बचाने के लिए फॉर्म फेंसिंग पॉलिसी लाने की भी घोषणा हुई.
- प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विशेष संवर्धन योजना भी जल्द लागू की जाएगी.
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए कौशल विकास को लेकर ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे.
- इसके अलावा सिविल सर्विसेज, NIT, बैंकिंग और मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी.
- मानसखंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर केदार खंड मंदिर माला मिशन का भी विकास किया जाएगा.
- आदर्श चंपावत की तर्ज पर आदर्श रुद्रप्रयाग का भी विकास होगा.
- पूर्णागिरि, शारदा कॉरिडोर, आदि कैलाश, अंजनी सैन और बेला केदार क्षेत्रों को स्पिरिचुअल इकोनामी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा.
- प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप वन डायबिटीज के लिए विशेष क्लीनिक खोले जाएंगे. जिसमें 15 साल तक के छात्रों की निशुल्क डायबिटीज स्क्रीनिंग की जाएगी.