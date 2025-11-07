ETV Bharat / state

देहरादून में भव्य रजत रैतिक परेड, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं, एक क्लिक में जानिये

देहरादून में भव्य रजत रैतिक परेड ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )

देहरादून: रजत जयंती वर्ष के आयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण रैतिक परेड का आज शानदार आयोजन हुआ. इस दौरान पुलिस फोर्स से जुड़े कर्मियों ने अपनी ताकत और अनुशासन को पुलिस लाइन मैदान में दिखाया. वहीं, इस मौके पर महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया. उधर सराहनीय सेवा पदक से भी कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित किए गए. राज्य स्थापना दिवस पर होने वाली रैतिक परेड का आज आयोजन किया गया. ये आयोजन स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को होता था लेकिन इस बार रजत जयंती वर्ष के कारण नवंबर के पहले हफ्ते में तमाम कार्यक्रमों के चलते इसे 2 दिन पहले ही आयोजित किया गया है. परेड में शानदार अनुशासन के साथ पुलिसकर्मियों ने कम से कदम मिलाकर परेड करके कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया. देहरादून में भव्य रजत रैतिक परेड (ETV Bharat) रजत जयंती वर्ष पर हुए इस कार्यक्रम में तमाम महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाली महान विभूतियां में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनके सराहनीय कार्यों के लिए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाए. इसमें निशानेबाज जसपाल राणा को सम्मानित किया गया.