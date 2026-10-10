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चरखी दादरी के रजत फोगाट का जलवा, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की 6वीं रैंक, घर-परिवार में जश्न का माहौल

रजत फोगाट ने एचसीएस में हासिल की छठा रैंक ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा घोषित हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) परीक्षा परिणाम में जिले के गांव ढाणी फोगाट निवासी रजत फोगाट ने प्रदेशभर में छठा रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. रजत ने इस परीक्षा में कुल 384 अंक प्राप्त किए हैं. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

पिता स्कूल संचालक, मां शिक्षा विभाग में अधिकारीः रजत के पिता बलराज फोगाट निजी स्कूल संचालक हैं, जबकि माता शिक्षा विभाग में डिप्टी डीईओ के पद पर कार्यरत हैं. उनकी धर्मपत्नी डॉ. अस्मिता हैं. पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ी होने के कारण घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल रहा. रजत फोगाट ने बताया कि "वे इससे पहले तीन बार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, वन सेवा परीक्षा और एचसीएस की मुख्य परीक्षा दे चुके थे. पूर्व के प्रयासों में सफलता न मिलने पर वे निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी कमियों को पहचानते हुए रणनीति में बदलाव किया और दोगुनी मेहनत से तैयारी की."

रजत फोगाट बनेंगे एचसीएस अधिकारी (ETV Bharat)