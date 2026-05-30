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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला राजस्थान का मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत

जयपुर के कुछ इलाकों में गिरे ओले ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है. पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में तेज धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. जयपुर, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, अलवर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई. जयपुर में भी नौतपा के दौरान जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, वहीं अचानक मौसम बदलने से तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी के असर को कम कर दिया. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह बदलाव जारी रह सकता है और 11 जून तक हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है. दौसा के रामगढ़ में सर्वाधिक बारिश : बीते 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. दौसा के रामगढ़ में सबसे अधिक 60 मिमी, धौलपुर के बाड़ी में 58 मिमी और झुंझुनू के मलसीसर में करीब 45 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बसेड़ी, धौलपुर, लसाड़िया, तूंगा, कुड़गांव और मारवाड़ जंक्शन सहित कई स्थानों पर 20 से 35 मिमी के बीच वर्षा हुई है. जयपुर जिले में भी तूंगा में 28 मिमी, सांभर में 19 मिमी और शाहपुरा में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई.