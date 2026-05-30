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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला राजस्थान का मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत

प्रदेश में नौतपा खंडित होने के बाद तापमान में गिरावट आई है. जयपुर सहित कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई है.

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जयपुर के कुछ इलाकों में गिरे ओले (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 1:31 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है. पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में तेज धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

जयपुर, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, अलवर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई. जयपुर में भी नौतपा के दौरान जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, वहीं अचानक मौसम बदलने से तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी के असर को कम कर दिया. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह बदलाव जारी रह सकता है और 11 जून तक हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है.

दौसा के रामगढ़ में सर्वाधिक बारिश : बीते 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. दौसा के रामगढ़ में सबसे अधिक 60 मिमी, धौलपुर के बाड़ी में 58 मिमी और झुंझुनू के मलसीसर में करीब 45 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बसेड़ी, धौलपुर, लसाड़िया, तूंगा, कुड़गांव और मारवाड़ जंक्शन सहित कई स्थानों पर 20 से 35 मिमी के बीच वर्षा हुई है. जयपुर जिले में भी तूंगा में 28 मिमी, सांभर में 19 मिमी और शाहपुरा में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई.

पढ़ें: नौतपा में तपता राजस्थान, पारा 48 डिग्री के पार, आज पश्चिमी विक्षोभ से राहत के आसार

मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 25 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है

तापमान में गिरावट: आंधी-बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, कुछ क्षेत्रों में यह गिरावट 10 डिग्री तक भी रही. बीते दिन जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. मौसम विभाग जयपुर के केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव बना रहेगा. इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. इससे नौतपा भी आंशिक रूप से खंडित हुआ है. हालांकि, विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है. कुल मिलाकर, लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने राहत भरी फुहारें दी हैं. आने वाले दिनों में भी आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहने से लोगों को लू और तपिश से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

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