राष्ट्रीय स्तर पर चमके राजस्थान के पीएम श्री स्कूल, क्लीन और ग्रीन स्कूल रेटिंग में देश में तीसरा स्थान
राज्य में वर्तमान में 649 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है.
Published : June 22, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 9:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी क्लीन और ग्रीन स्कूल रेटिंग 2025-26 में राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान मिला है, जबकि राज्य के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है. इस उपलब्धि पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिक्षा विभाग और स्कूलों को बधाई देते हुए गुणवत्ता आधारित शिक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया.
पीएमश्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)-2025 में भी राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है. कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों के भाषायी और गणितीय ज्ञान के मूल्यांकन में राज्य तीनों ग्रेड श्रेणियों में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है. उन्होंने बताया कि नीति आयोग की 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली-2026' रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेज में शामिल किया गया है.
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नीति आयोग के निर्देशों को आगे बढ़ाने पर जोर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इनमें स्कूलों के आधारभूत ढांचे का उन्नयन, निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी को बढ़ावा देना, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) के तहत गुणवत्ता सुधार और स्कूल बोर्डों को सशक्त बनाना शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को छात्रों और शिक्षकों की अपार आईडी पूर्ण करने, राज्य मुक्त विद्यालयों के दायरे का विस्तार करने और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान बनी बेस्ट प्रैक्टिस: इस दौरान मुख्य सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों की उपलब्धियों और विशेषताओं को दर्शाने वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया. साथ ही कहा कि पीएम श्री विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था के मॉडल के रूप में उभर रहे हैं. मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत संचालित फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी (एफएलएन), निपुण राजस्थान और प्रखर राजस्थान 2.0 के सकारात्मक परिणामों की सराहना की. उन्होंने अधिकारियों को एक बार फिर स्कूलों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. विशेष रूप से पीएम श्री विद्यालयों में बालिका शौचालयों की उपलब्धता, सीखने के परिणामों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित, समावेशी और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है. साथ ही ड्रॉपआउट दर कम करने, स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा विद्या समीक्षा केंद्र की भूमिका को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई.
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पीएम श्री विद्यालय बन रहे गुणवत्ता के मॉडल: अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 649 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है. निर्माण और मरम्मत कार्य लगातार जारी हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत 29 मार्च 2025 को की गई थी. इसके तहत राज्य के 69 हजार से अधिक राजकीय विद्यालयों में विभिन्न सुधारात्मक गतिविधियां लागू की गई हैं. अभियान के परिणामस्वरूप छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉपआउट में कमी और परीक्षा परिणामों में सुधार दर्ज किया गया है.
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए स्कूल :
- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया, बाड़मेर.
- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उजीण सिंह का नाडा बेरी, सीकर.
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला, डूंगरपुर.
- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा, चूरू.
- पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय परलिया की ढाणी, कोटा.
- स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, देवली, टोंक.
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरा, ब्यावर.
- पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई, बाड़मेर.
- सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वल्लभ नगर, कोटा.
- दरबार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), सांभर लेक, जयपुर.
- जवाहर नवोदय विद्यालय, तलवाड़ा, बांसवाड़ा.