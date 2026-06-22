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राष्ट्रीय स्तर पर चमके राजस्थान के पीएम श्री स्कूल, क्लीन और ग्रीन स्कूल रेटिंग में देश में तीसरा स्थान

पीएम श्री विद्यालयों की उपलब्धियां दर्शाने वाली पुस्तिका का विमोचन करते सीएस और विभागीय अधिकारी ( Photo Credit: Education Department )

जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी क्लीन और ग्रीन स्कूल रेटिंग 2025-26 में राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान मिला है, जबकि राज्य के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है. इस उपलब्धि पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिक्षा विभाग और स्कूलों को बधाई देते हुए गुणवत्ता आधारित शिक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया. पीएमश्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)-2025 में भी राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है. कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों के भाषायी और गणितीय ज्ञान के मूल्यांकन में राज्य तीनों ग्रेड श्रेणियों में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है. उन्होंने बताया कि नीति आयोग की 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली-2026' रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेज में शामिल किया गया है. पढ़ें: वीरगाथा कार्यक्रम में दो छात्राओं का राष्ट्रीय चयन, पीएम श्री स्कूल की छात्रा पीएम से 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में करेंगी संवाद नीति आयोग के निर्देशों को आगे बढ़ाने पर जोर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इनमें स्कूलों के आधारभूत ढांचे का उन्नयन, निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी को बढ़ावा देना, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) के तहत गुणवत्ता सुधार और स्कूल बोर्डों को सशक्त बनाना शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को छात्रों और शिक्षकों की अपार आईडी पूर्ण करने, राज्य मुक्त विद्यालयों के दायरे का विस्तार करने और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश दिए.