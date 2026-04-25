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सूरज ने तरेरी आंखें, 44 डिग्री पार पहुंचा पारा, बाड़मेर सर्वाधिक गर्म, कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट

आगामी तीन-चार दिन में पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव का अनुमान है. अधिकतम पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है.

Jaipur Bus Stand Deserted Due to Scorching Sun
तेज धूप के चलते सूना जयपुर बस स्टैंड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 2:33 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में तेज गर्मी कहर बरपाने लगी है. कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर गया. सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 44.1 डिग्री दर्ज किया गया है. तेज गर्मी से लोग हाल बेहाल है. मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कुछ जगह उष्ण लहर और उष्ण रात्रि रही. मौसम शुष्क बना है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो औसत से अधिक है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. न्यूनतम तापमान सिरोही में 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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26 से 28 तक मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना: प्रदेश के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है. आगामी तीन-चार दिन में पश्चिमी और उत्तरी- पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव का अनुमान है. इस दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 से 28 अप्रैल को पश्चिमी-उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है.

यहां पारा 40 पार: प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार चल रहा है. इनमें बाड़मेर में 44.1, श्रीगंगानगर में 43.9, जैसलमेर व चूरू में 43.6, बीकानेर में 43.5, पिलानी में 43.4, जोधपुर में 43, वनस्थली, अलवर व चित्तौड़गढ़ में 42.6, कोटा, फलौदी व फतेहपुर में 42, जयपुर व करौली में 41.8, अजमेर में 41.4, जालौर में 41.2 हनुमानगढ़ में 40.8, भीलवाड़ा में 40.4, सीकर में 40.5 नागौर में 40.1 बारां एवं सवाई माधोपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

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यह रखें ध्यान: सूर्य की तपिश में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी है कि यथासंभव छायादार स्थान में रहें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं. लस्सी, नींबू पानी जैसे ठंडे पेयजल पदार्थ का उपयोग करें और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए प्रयास करें. किसानों को सलाह दी गई है कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें. फसलों को बचाने के लिए सुबह शाम के समय खेतों में सिंचाई करें.

कई जिलों में येलो अलर्ट : मौसम विभाग ने 25 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल- तिजारा, कोटपूतली- बहरोड, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर समेत अन्य कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया. 26 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर समेत अन्य जगहों पर हीट वेव यानी उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया.

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