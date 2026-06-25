ETV Bharat / state

बड़ौदामेव अस्पताल में एक साथ छुट्टी पर थे तीन डॉक्टर: स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने सीएमएचओ-पीएमओ को किया जयपुर तलब

अलवर: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अलवर जिले के अस्पतालों के औचक निरीक्षण के बाद जिले के सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को जयपुर तलब किया है. मंत्री बड़ौदामेव के अस्पताल में निरीक्षण के लिए गए, वहां उन्हें तीन डॉक्टर छुट्टी पर मिले, एक पीजी करने गया था. मंत्री ने तुरंत चिकित्सक व्यवस्था के निर्देश दिए.

पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जिले के कई अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी है और कहीं ज्यादा है, ऐसे में समन्वय बिठाकर अस्पतालों में मेडिकल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले के सीएमएचओ, पीएमओ व मेडिकल कॉलेज के सुपरिडेंट को जयपुर बुलाया गया है, वहां विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के अस्पतालों की समस्या के बारे में चर्चा कर व्यवस्था में सुधार कराया जाएगा. खींवसर ने दावा किया कि सुरक्षित प्रसव के मामले में राजस्थान देश में सबसे बेहतर है. प्रदेश में प्रति एक लाख प्रसव पर प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा सिर्फ 48 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है. अलवर में पिछले वर्ष 10 हजार सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी में केवल 16 मौतें हुईं.

पढ़ें: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का होगा नियमित निरीक्षण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई