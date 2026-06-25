बड़ौदामेव अस्पताल में एक साथ छुट्टी पर थे तीन डॉक्टर: स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने सीएमएचओ-पीएमओ को किया जयपुर तलब
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रति एक लाख प्रसव पर मौत का आंकड़ा सिर्फ 48 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है.
Published : June 25, 2026 at 5:10 PM IST
अलवर: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अलवर जिले के अस्पतालों के औचक निरीक्षण के बाद जिले के सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को जयपुर तलब किया है. मंत्री बड़ौदामेव के अस्पताल में निरीक्षण के लिए गए, वहां उन्हें तीन डॉक्टर छुट्टी पर मिले, एक पीजी करने गया था. मंत्री ने तुरंत चिकित्सक व्यवस्था के निर्देश दिए.
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जिले के कई अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी है और कहीं ज्यादा है, ऐसे में समन्वय बिठाकर अस्पतालों में मेडिकल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले के सीएमएचओ, पीएमओ व मेडिकल कॉलेज के सुपरिडेंट को जयपुर बुलाया गया है, वहां विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के अस्पतालों की समस्या के बारे में चर्चा कर व्यवस्था में सुधार कराया जाएगा. खींवसर ने दावा किया कि सुरक्षित प्रसव के मामले में राजस्थान देश में सबसे बेहतर है. प्रदेश में प्रति एक लाख प्रसव पर प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा सिर्फ 48 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है. अलवर में पिछले वर्ष 10 हजार सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी में केवल 16 मौतें हुईं.
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चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि कोटा, बीकानेर व जोधपुर में पिछले दिनों प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ने एवं मौत के मामले अलग हैं, जबकि राजस्थान का सुरक्षित प्रसव का औसत देश के औसत से बेहतर है. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में चिकित्सा अधिकारी बेहतर हैं और विभाग के अधिकारी और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने में जुटे हैं, जिससे मरीजों को अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके.
खींवसर ने कहा कि गांवों की पीएचसी, सीएचसी एवं शहरों के अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सा व्यवस्था जांचने के लिए वे खुद विभिन्न जिलों में जाकर अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं. अलवर में भी वे अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आए हैं. उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान जहां भी अस्पतालों में खामियां मिलेंगी, उनमें सुधार कराया जाएगा.